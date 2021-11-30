Две агрессивные группы мигрантов напали на польскую границу: новые подробности 4 30.11.2021, 12:55

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Белорусские силовики в мундирах бросали камни в польских пограничников.

В районе Шудялова на Подлясье группа агрессивных мигрантов пыталась силой пересечь польскую границу. Как передала погранслужба Польши, в сторону офицеров нелегалы бросали камни, металлические трубы и петарды. Все происходило под надзором белорусских служб, сообщает tvp.info.

Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальска сообщила, что в понедельник было совершено 134 попытки пересечь границу; вынесено 33 постановления о выдворении нелегалов с территории Республики Польша. Также она сообщила, что границу пытались прорвать две агрессивные группы мигрантов.

Dziś ok. godz. 2.30 na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Szudziałowie grupa agresywnych cudzoziemców próbowała siłowo przekroczyć granicę z🇧🇾do🇵🇱.

W stronę #funkcjonariuszeSG i #żołnierzeWP rzucane były kamienie, metalowe rurki oraz petardy.



Próbie zapobieżono.#zgranicy pic.twitter.com/XsG6ysvGjM — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 30, 2021

Первое столкновение произошло в понедельник около 18 часов на участке погранзаставы в Мельнике, где группа из 70 человек пыталась проникнуть в Польшу. Михальска заявила, что в сторону польских служб бросали камни, солдат пытались ослеплять. Она добавила, что там также присутствовали люди в форме, которые бросали камни.

– В Польшу прошло 58 человек на расстояние нескольких метров – сообщила Михальска. В этой группе было 52 иракца и шесть турок, все люди были „сопровождены до линии границы”.

Второй инцидент произошел во вторник около 2: 30 утра на территории действующего объекта погранслужбы в Шудилове. Михальска заявила, что группа состояла из нескольких человек, но была очень агрессивной. В сторону польских служб бросали сначала камни и трубы с белорусской стороны, слепили, а затем бросали петарды. Михальска добавила, что эти люди не пересекли линию границы.

Михальска также рассказала, что при этом происшествии были и попытки перерезать колючую проволоку. – Мы также заметили одного человека, это, вероятно, был белорусский солдат, который пытался перерезать забор, – добавила она. Пресс-секретарь сообщила, что в этих происшествиях никто не пострадал.

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