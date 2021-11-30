Беларусь накрывает циклон «Бенедикт»
- 30.11.2021, 12:44
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Ожидается ледяной «апокалипсис».
Белгидромет предупреждает о сложных погодных условиях в связи с приходом в Беларусь циклона «Бенедикт».
объявлен оранжевый уровень опасности.
Сегодня на большей части территории страны прогнозируются резкие перепады температуры, мощные осадки и штормовой ветер с порывами 15-20 м/с, на дорогах гололедица, по северу республики — сильный снег.
Такую погоду принес в страну циклон «Бенедикт». Пока он будет проходить по Беларуси, осадки не прекратятся.