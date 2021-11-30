Беларусь накрывает циклон «Бенедикт» 30.11.2021, 12:44

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Фото: charter97.org

Ожидается ледяной «апокалипсис».

Белгидромет предупреждает о сложных погодных условиях в связи с приходом в Беларусь циклона «Бенедикт».

объявлен оранжевый уровень опасности.

Сегодня на большей части территории страны прогнозируются резкие перепады температуры, мощные осадки и штормовой ветер с порывами 15-20 м/с, на дорогах гололедица, по северу республики — сильный снег.

Такую погоду принес в страну циклон «Бенедикт». Пока он будет проходить по Беларуси, осадки не прекратятся.

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