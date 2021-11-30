Как пропагандисты решили посмеяться над Германией и оскорбили пенсионеров

Как пропагандисты решили посмеяться над Германией и оскорбили пенсионеров7
- 30.11.2021, 13:27
- 14,494
Простая арифметика.
Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил, что немецкий Красный Крест выделит для мигрантов в Беларуси 143 тысячи евро гуманитарной помощи.
Размер немецкой помощи вызвал иронию у лукашенковских пропагандистов: «если разделить между беженцами в центре, выйдет аж по 150 евро каждому», ‒ заявили они
Но ведь можно вспомнить, что средняя пенсия в стране ‒ 188 евро в месяц, с коммуналкой, лекарствами, продуктами, обращает внимание «Наша Нiва».