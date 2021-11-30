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Как пропагандисты решили посмеяться над Германией и оскорбили пенсионеров

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  • 30.11.2021, 13:27
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Как пропагандисты решили посмеяться над Германией и оскорбили пенсионеров

Простая арифметика.

Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил, что немецкий Красный Крест выделит для мигрантов в Беларуси 143 тысячи евро гуманитарной помощи.

Размер немецкой помощи вызвал иронию у лукашенковских пропагандистов: «если разделить между беженцами в центре, выйдет аж по 150 евро каждому», ‒ заявили они

Но ведь можно вспомнить, что средняя пенсия в стране ‒ 188 евро в месяц, с коммуналкой, лекарствами, продуктами, обращает внимание «Наша Нiва».

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