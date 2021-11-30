Нефть Brent упала в цене 30.11.2021, 20:56

Стоимость нефти снизилась впервые с 24 августа 2021 года ниже 69 долларов.

Стоимость фьючерсов нефти марки Brent снизилась впервые с 24 августа 2021 года ниже 69 долларов за баррель. Об этом следует из данных основных европейских бирж.

Уже в 19:59 по Минску февральские фьючерсы снизились в цене на 5,46% - до 69,23 доллара за баррель, а январские упали в цене на 5,4%, до 66,15 доллара за баррель.

Такое резкое падение цен на нефть связано с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Если штамм окажется опасным, то в большинстве стран мира будут введены более строгие ограничения. Это, в свою очередь, повлечет за собой сокращение авиационного сообщения между странами и снижение спроса на энергоносители.

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