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БОР подвел итоги 30-го дня забастовки

  • 30.11.2021, 21:01
БОР подвел итоги 30-го дня забастовки

На некоторых предприятиях забастовка может начаться по естественным причинам.

Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги тридцатого дня забастовки.

Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом и другими сезонными заболеваниями, вышедшие в забастовку.

Списки на увольнение 100 сотрудников поступили и в РУП «БелГим». Учитывая количество сотрудников в 550-600 человек, забастовка начнется по естественным причинам.

Запчасти БЕЛАЗа на сумму в $214 тысяч не пропустили через погранпереход Мядининкай. Начали действовать санкционные пакеты.

Беларусы бойкотируют не только работу, но и выплаты услуг ЖКХ. В Гомеле и Гомельской области долги достигли 6,2 млн белорусских рублей.

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