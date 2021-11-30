БОР подвел итоги 30-го дня забастовки
- 30.11.2021, 21:01
На некоторых предприятиях забастовка может начаться по естественным причинам.
Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги тридцатого дня забастовки.
Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом и другими сезонными заболеваниями, вышедшие в забастовку.
Списки на увольнение 100 сотрудников поступили и в РУП «БелГим». Учитывая количество сотрудников в 550-600 человек, забастовка начнется по естественным причинам.
Запчасти БЕЛАЗа на сумму в $214 тысяч не пропустили через погранпереход Мядининкай. Начали действовать санкционные пакеты.
Беларусы бойкотируют не только работу, но и выплаты услуг ЖКХ. В Гомеле и Гомельской области долги достигли 6,2 млн белорусских рублей.