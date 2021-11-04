Обнаружены уникальные инопланетные горные породы 4.11.2021, 18:48

Инопланетные горные породы могут растворять больше воды, чем горные породы на Земле.

Астрономы исследовательского центра NOIRLab и Университета штата Калифорния (США) выяснили, что большинство каменистых планет, вращающихся вокруг ближайших звезд, более разнообразны и экзотичны, чем считалось ранее. Они содержат уникальные типы инопланетных горных пород, которые не имеют аналогов в Солнечной системе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Астрономы исследовательского центра NOIRLab и Университета штата Калифорния (США) выяснили, что большинство каменистых планет, вращающихся вокруг ближайших звезд, более разнообразны и экзотичны, чем считалось ранее. Они содержат уникальные типы инопланетных горных пород, которые не имеют аналогов в Солнечной системе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи изучили атмосферы загрязненных белых карликов — сжатых ядер обычных звезд, которые содержат инородный материал, оставшийся от экзопланет, астероидов и других космических объектов. Остатки планет можно обнаружить по химическим элементам, которые не могут возникать в самом белом карлике. Ученые проанализировали 23 загрязненных белых карлика, находящихся в пределах 650 световых лет от Солнца, измерив содержание кальция, кремния, магния и железа.

По количественному соотношению химических элементов удалось реконструировать минералы и горные породы, которые из них складывались. Оказалось, что белые карлики имеют гораздо более широкий диапазон составов, чем любая из внутренних планет в Солнечной системе. Это указывает на то, что их планеты имели более широкий спектр типов горных пород. Некоторым из них ученые придумали новые названия, например, «кварцевые пироксениты» и «периклазовые дуниты».

По словам ученых, инопланетные горные породы могут растворять больше воды, чем горные породы на Земле, что влияет на развитие океанов. Другие породы могут плавиться при гораздо более низких температурах и образовывать более толстую кору, чем породы Земли, а некоторые типы горных пород могут быть более слабыми, что может способствовать более развитой тектонике плит.

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