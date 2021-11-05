В столице Перу рабочие обнаружили древнее индейское захоронение 5.11.2021, 17:59

Фото: twitter.com/caliddaperu

Находке 2000 лет.

Рабочая бригада, прокладывающая газовую трубу под улицей в cтолице Перу Лиме, наткнулась на место захоронения, которому 2000 лет, пишет «Новое время».

Среди находок, как рассказали археологи газовой компании, были останки шести человек и керамические сосуды.

«Этой находке, которую мы видим сегодня, 2000 лет. На данный момент мы обнаружили шесть человеческих тел, детей и взрослых, вместе с набором керамических сосудов, специально созданных для их захоронения», — сказала археолог Сесилия Камарго.

Эксперты полагают, что это место может быть связано с культурой, известной как «Blanco sobre Rojo» или «Белое на красном», которая обосновалась на центральном побережье Перу в долинах рек Шильон, Римак и Лурин, которые пересекают Лиму.

«На данный момент мы обнаружили около 40 посудин различной формы, относящихся к стилю «белое на красном», — сказала Камарго, руководитель отдела культурного наследия газовой компании Calidda.

«Некоторые сосуды очень характерны для этого периода и стиля, у них есть двойной носик и мостовая ручка», — сказала Камарго.

Поскольку находки древних артефактов и останков часто происходят в Перу, все государственные компании, занимающиеся раскопками, имеют собственных археологов, включая Calidda, которая распределяет природный газ в Лиме и в соседнем порту Кальяо.

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