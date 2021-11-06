Как на Синих Водах армия великого князя Ольгерда разгромила сразу трех татарских ханов 6.11.2021, 16:59

Эта битва значительно увеличила территорию ВКЛ и сделала его одним из самых больших государств в Европе.

15 сентября 1362 году в битве на Синих Водах армия великого князя Ольгерда разгромила воинские формирования сразу трех татарских ханов, пишет planetabelarus.by.

Историки утверждают, что эта битва явилась одним из наиболее значительных событий военно-политической истории Восточной Европы периода средних веков. Ее последствия имели огромное значение для народов, населявших земли нынешней Украины и Беларуси.

Упоминания об этом событии в летописях достаточно скупы. К примеру, в летописи Красиньского имеется такая запись: «Коли пак князь великыи Витовт поехал з Литвы до великого Луцка, a князь великыи Олькгирд пошол в поле з литовским воиском и побил татаров на Синеи Воде, убил трех братов, татарьских князеи, Хачебея, Сакутлубуга a Дмитрея. A тыи тры браты, татарские князи, отчичи и дедичи Подолское земли были, a заведали от них отаманы, a приежчаючи у отаманов дань бирали c Подолское земли».

В Густынской летописи отмечено: «В лето 6780. Ольгерд победил трех царьков татарских и с ордами их, си есть Котлубаха, Качзея, Дмитра, и оттоли от Подоли изгнал власть татарскую. Сей Ольгерд и иные русские державы в свою власть принял, и Киев под Федором князем взял, и посадил в нем Владимира сына своего, и начал на сими владеть, им же отцы его дань давали».

В 1362 году князь Ольгерд, воспользовавшись очередной смутой в Орде после гибели ханов Джанибека и Бердибека, предпринял поход на территорию, подконтрольную татарам. С ним отправились также четыре его племянника, сыновья новогрудского князя Кориата, княжичи Александр, Константин, Юрий и Федор. И когда они дошли до урочища Синие Воды, то увидели в поле большую татарскую орду с тремя царьками, разделенную на три отряда. Один отряд вел султан Кутлубах, второй возглавлял Качибей-Керей, а третьим командовал султан Димейтер (по мнению ряда историков султан Димейтер – это князь крымского княжества Феодоро (Мангуп) Дмитрий, являвшийся союзником татар). Ольгерд вел с собой почти все свои силы, которые приблизительно насчитывали тридцать тысяч воинов.

Держась как можно ближе к берегам рек и озер на юг к Бугу, Ольгерд незаметно для татар, смог проникнуть в самую глубь татарской территории и остановился на привал в месте, где небольшая речка под названием Синие Воды, или Синюха, впадала в Южный Буг. Ольгерд разделил свои войска на шесть больших полков численностью по пять тысяч воинов и разместил их серпом, поставив в центре пехоту, а по растянутым краям – конные хоругви.

Битва продолжалась до вечера, а на закате в бой вступили спрятанные в лесу запасные полки. Татары дрогнули и стали отступать, их продолжали гнать и рубить до глубокой ночи. Остатки татарских войск отошли в сторону устья Дуная, куда Ольгерд сразу же после победы, пришел для того, чтобы установить новые границы Великого княжества Литовского.

На обратном пути Ольгерд без боя, взял Киев и другие соседние города, тем самым значительно увеличив территорию княжества и сделав его одним из самых больших государств в Европе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».