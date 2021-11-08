Сергей Дылевский: Спасем Беларусь от разграбления! 5 8.11.2021, 9:10

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К чему приведет объявленная Лукашенко «оптимизация»?

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам:

- Около двух недель назад провластные СМИ разразились репортажами о том, что в Беларуси начинают «оптимизацию» производств. Дело вроде бы хорошее. Новое оборудование, улучшение условий труда, как следствие, повышение качества продукции, ее конкурентоспособности и, как итог, повышение заработных плат для рабочих. Звучит неплохо... Но не в нашей стране. Следом пошли многочисленные новости об увольнениях якобы неугодных сотрудников по соглашению сторон по спискам.

Так вот. Для тех, кто думает, что он отсидится и его это не коснется, это далеко не так. И вот почему. На деле эта оптимизация ведет нас к разграблению страны, тотальному банкротству и продаже земель по дешевке. Сейчас увольняют людей, чтобы не тратить на них лишние деньги.

Оптимизация производства в нашей стране проводится не для улучшения условий труда, а с целью оптимизации расходов Лукашенко. Помните: в прошлом году мы предупреждали силовиков, что он их кинет? Он пошел дальше и решил кинуть всех.

4 ноября были подписаны интеграционные карты. Гражданин Лукашенко, по сути, продал суверенитет и независимость Республики Беларусь. В этой ситуации людям внутри страны, героям нашей страны, которые продолжают бороться за нашу свободу, которые рискуют своей свободой, а иногда и жизнью, сейчас как никогда нужна поддержка!

Белорусы, пора выходить из этой системы координат. Пора брать ситуацию в свои руки. Я безмерно благодарен тем, кто уже остался дома. Таким образом вы сбережете не только свое здоровье, но и свою страну. Ежедневно от коронавируса умирают сотни людей. С каждым днем их становится все больше.

Оставшись дома, мы остановим произвол и сохраним независимость страны. Только вместе мы вернем закон и справедливость в Беларусь. Только вместе мы отстоим нашу независимость.

Давайте не допустим, чтобы 4 ноября остался днем, когда мы потеряли страну. Давайте это будет день, когда вся страна вновь объединилась, чтобы вернуть свою независимость.

Жыве Беларусь!

Стачке быть!

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