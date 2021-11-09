Грабовский: В последние недели в минском «Динамо» ходит какой-то непонятный вирус 6 9.11.2021, 22:05

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Михаил Грабовский

Генеральный менеджер сборных Беларуси до сих пор не понял, что в стране почти два года бушует Covid-19.

Генеральный менеджер сборных Беларуси Михаил Грабовский прокомментировал новость, что главный тренер национальной команды Крэйг Вудкрофт пропустит турнир в Словении.

– Давайте с главного вопроса: почему Крэйг не полетит в Словению? Это связано с его самочувствием?

– Да, в последние недели в минском «Динамо» ходит какой-то непонятный вирус. Крэйг тоже чувствовал себя не очень хорошо. Огромная ему благодарность, что он вообще вышел на лед, общался с ребятами, работал два дня. Но мы все же решили оставить его в Минске. С командой полетит Константин Кольцов, я также присоединюсь. Вообще, я изначально планировал отправиться со сборной в Словению, теперь появилась необходимость помочь ей в роли тренера.

– В отсутствие Крэйга кому-то будет отведена роль главного тренера?

– Знаете, наверное, поделим ответственность. Уже пообщались на эту тему с Кольцовым. Решили, что будем делать все совместно.

– Принималось ли решение по капитану и его ассистентам?

– Нет, пока об этом даже не думали. Хотелось бы, чтобы все были здоровы и полетели в Словению. Ситуация непростая, буквально каждый день кто-то выбывает из состава. Набралось три с половиной звена игроков, так что к отлету хотим сохранить это число.

– Какие цели ставите на предстоящий турнир?

– Посмотреть ребят, их уровень в международных матчах. Для многих это будет первый подобный опыт. Хотим дать парням возможность сыграть за сборную. А нам матчи дадут пищу для размышлений: что делать дальше с молодыми игроками этого возраста, – сказал Грабовский.

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