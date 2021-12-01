Глава МИД Украины отреагировал на заявления Лукашенко о Крыме 5 1.12.2021, 8:24

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Дмитрий Кулеба

Киев будет действовать по «полной программе».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления Лукашенко о «де-юре и де-факто российском» Крыме изданию «Укринформ» на саммите министров иностранных дел НАТО в Риге.

«Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям», — сказал глава МИД Украины.

Он также добавил, что в этом случае Украина «будет действовать по полной программе», а Крым не является вопросом, в котором Украина «позволяет себе воздержание».

30 ноября Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что он признает Крым российским полуостровом «де-юре и де-факто».

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