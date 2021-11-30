Узурпатор Лукашенко назвал оккупированный Крым российским де-факто и де-юре

Узурпатор Лукашенко назвал оккупированный Крым российским де-факто и де-юре78
- 30.11.2021, 18:00
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Также он собирается посетить аннексированный полуостров.
Лукашенко заявил, что оккупированный Крым является российским де-факто и де-юре после так называемого референдума, сообщает РИА «Новости».
Лукашенко также выразил намерение посетить Крым. По этому поводу у него есть договоренность с Владимиром Путиным, заявил Лукашенко. Начать поездку он планирует с Севастополя.
Ранее украинский МИД заявлял, что жестко отреагирует на подобные заявления белорусского диктатора.