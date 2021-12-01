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Главе белфутбола и его жене аннулировали шенгенские визы

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  • 1.12.2021, 14:57
  • 13,000
Главе белфутбола и его жене аннулировали шенгенские визы
Владимир Базанов

Их депортировали из Чехии.

Владимиру Базанову, председателю АБФФ и его супруге, которых недавно выслали из Чехии, аннулировали шенгенские визы, пишет местное издание Denik N.

Ранее Базанова и его жену задержала чешская полиция.

Владимир Базанов вместе со своей женой отправился на выездную игру женской сборной Беларуси против сборной Чехии, которая должна была пройти в Опаве, но была отменена. До этого председатель АБФФ уже наблюдал игру белорусок против команды Кипра (1:1).

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