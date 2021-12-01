СМИ: На афгано-иранской границе идут бои между талибами и пограничниками Ирана

СМИ: На афгано-иранской границе идут бои между талибами и пограничниками Ирана1
- 1.12.2021, 17:41
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Обе стороны активно применяют артиллерию.
В настоящий момент радикалы стягивают к границе бронетехнику, в том числе ту, которая была оставлена на афганской территории ВС США.
Крупные боестолкновения с применением тяжелых вооружений вспыхнули в среду на границе Ирана и Афганистана между иранскими пограничниками и боевиками радикального движения "Талибан". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганское агентство Aamaj News.
По его информации, интенсивные вооруженные столкновения идут в уезде Канг провинции Нимроз на севере Афганистана. Представители талибов просят местных жителей покинуть свои дома.
В настоящий момент радикалы стягивают к границе бронетехнику, в том числе ту, которая была оставлена на афганской территории ВС США. Помимо этого, обе стороны активно применяют артиллерию.
О причинах конфликта не сообщается.