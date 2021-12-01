Эстония отправила военных в Польшу для охраны границы с Беларусью 2 1.12.2021, 19:52

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Фотофакт.

Эстонский военный контингент 1 декабря отправился в Польше для оказания поддержки в борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Эстонии, сообщает "Европейская правда".

В состав эстонского контингента, насчитывающего около 70 человек, входят инженеры, разведчики и военные корреспонденты. Ядро подразделения сформировано вокруг инженерного взвода, в состав которого также включили около 20 резервистов-добровольцев.

В зону ответственности эстонского инженерного взвода входит участок польско-белорусской границы длиной в несколько десятков километров.

Военнослужащие займутся починкой приграничной инфраструктуры и в случае необходимости построят новые заграждения.

Подразделению предстоит взаимодействовать с 18-й механизированной дивизией вооруженных сил Польши, что позволит высвободить силы поляков для действий непосредственно на границе.

Эстонский контингент развернется в своей операционной зоне 2 декабря.

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