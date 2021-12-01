Топ-5 познавательных аккаунтов о Беларуси, о которых вы могли не знать 1.12.2021, 20:11

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Авторы небанально пишут о белорусской культуре, путешествиях и многих других «цікавостках».

Onliner.by рассказывает об интересных инстаграм-страницах, где интересно и небанально пишут о белорусской культуре, путешествиях и многих других «цікавостках». Оказалось, полезноты так много, что вместить все в одну публикацию равно наварить каши из всех круп одновременно.

Важно, что в первую очередь мы обращаем внимание на непопулярные аккаунты, зато сделанные с душой и максимальной отдачей.

Белорусские мифы

Этот аккаунт совсем молоденький: первая публикация появилась здесь чуть больше недели назад. Пока около 130 подписчиков, но уже наклевываются интересные посты. Здесь вы можете узнать о том, почему белорусы дикие и парадоксальные, почитать об артефактах чародейственных сказок и многом другом.

На странице автор планирует рассказывать наши легенды и сказки, собирать народные традиции, делиться чародейственными историями и советовать книги, фильмы и песни по теме.

В планах аккаунта — показывать странные места: камни, пущи, подвалы, заброшенные замки и дворцы, мельницы и корчмы, где наши предки оставили напоминание о себе.

Также автор обещает глубоко заглянуть в жизнь наших предков, узнать, о чем они думали, о чем мечтали, когда ложились спать, и кого видели в темноте, когда луна пряталась за облака.

Фото знаковых мест в прошлом и сейчас

Belarus_through_time — это инстаграм-блог о путешествиях по Беларуси. Но автор придумал свою фишку: брать старые фотографии белорусских мест и фотографировать их в том же ракурсе. Получается эдакое было — стало после каждой поездки.

Аккаунт стали вести в феврале этого года, на него подписаны более 500 человек. Публикации выходят регулярно, и автор не только показывает места путешествий, но и рассказывает интересные факты о них.

Традиционная одежда

Паблик «Традыцыйны строй» — это визуальная энциклопедия народных костюмов Беларуси. Работает уже более двух лет и показывает читателям, какую традиционную одежду носили наши предки в самых разных уголках нашей страны.

Также авторы создают крутые видео с рассказами о тех или иных костюмах. Здесь можно посмотреть, что носили белорусы именно в вашей местности.

Беларусь на старых открытках

«Палявая пошта» — эта инстаграм-аккаунт о том, как выглядела Беларусь на открытках и снимках первой половины ХХ века и сегодня. Страница похожа на паблик, о котором мы рассказали раньше, но здесь основное внимание уделяется именно старым открыткам, а не фотографиям. Это придает особый колорит.

Здесь можно найти не только открытки популярных мест, но и улицу вашего родного города. Например, на почтовой открытке, изданной за немецким временем, указано старое название улицы в Барановичах — Александровская. Позже она станет Kaiser Wilhelm-Straße, а сейчас — Горького. Что радует, часть зданий с этой открытки сохранились до сих пор.

О евреях

Мы знаем, какая тяжелая история настигла еврейский народ в прошлом веке. И знаем, что очень много евреев жили и живут на территории Беларуси. Аккаунт majsy.by показывает много архивных фото о быте белорусских евреев. Читатель может увидеть, как люди посещали кладбища, в каких домах жили, даже развешивали постиранное белье и многое другое. Это реальная возможность окунуться в прошлое.

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