Как создать рычаги давления на режим 1 Артем Черников

11.12.2021, 9:49

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Рост цен - весомая причина для забастовки.

В испанском городе Кадисе в ноябре прошла забастовка металлургов, участие в которой приняли почти 30 000 сотрудников металлургических компаний. Люди вышли к воротам своих предприятий с достаточно простыми требованиями, в числе которых — повышение заработной платы в соответствии с индексом потребительских цен, чтобы не потерять покупательную способность. Уже через три дня власти пошли на переговоры, которые закончились безрезультатно.

Однако после провала этих переговоров к испанским металлургам присоединились медицинские работники Кадиса, часть испанской творческой интеллигенции, студенты и представители других профессий. Через 9 дней после начала забастовки, которая подняла огромную волну народной солидарности по всей Испании, наниматели дали заднюю и начали выполнять требования рабочих.

В Испании на самом деле произошла инфляция. Она составила 5%, и это уже вызвало массовое недовольство народа. Даже такие минимальные причины стали весомыми и подняли волну солидарности всех граждан страны. Эти люди доказали, что имеют достаточную силу, чтобы надавить на руководителей своих предприятий. К слову, страйк в Испании был объявлен двумя организациями: Всеобщим союзом трудящихся (UGT) и Профсоюзной конфедерацией рабочих комиссий (CCOO).

Кадры из Испании мне напоминают забастовку 1991 года. Когда рабочие большинства производств Беларуси вышли с рабочих мест на проходные, а потом и вовсе начали перекрывать дороги, требуя от властей повышения зарплат и снижения цен на продукты. Закончилась забастовка созданием Республиканского стачечного комитета, который поехал в Минск с уже не только экономическими, но и политическими требованиями. После лидеры стачкомов организовали профсоюзы рабочих, где главной целью были не новогодние подарки, а соблюдение коллективного договора со стороны работодателя.

В Беларуси в годовом выражении (сентябрь 2021 года к сентябрю 2020 года) инфляция уже превысила 10-процентную отметку (10,2%). Ранее вероятность этого прогнозировали аналитики Евразийского банка развития. Продукты дорожают ежедневно. На ценники толком уже никто не смотрит. Сейчас сравнивают чеки с одной и той же продуктовой корзиной, купленной с разницей в неделю.

Даже картофель за год подрожал на целых 77%. Логично было бы потребовать от работодателя повышения зарплаты на такую же цифру, чтобы не потерять покупательную способность. Но стоит отметить, что на 77% это официально подорожание. Если посмотреть цены на картофель на сайте популярного онлайн-магазина с доставкой, то минимальные цены за килограмм картофеля стартуют с 1 рубля 49 копеек, что вдвое больше средней цены за ноябрь 2020 года. При этом цены доходят и до 3 рублей 93 копейки.

И такая история не только с картошкой. Подорожание коснулось практически всех так называемых социальных продуктов. Заметнее всего за 11 месяцев этого года подорожали свежая белокочанная капуста (почти в 2 раза), морковь (+53,7%), свекла (+47,1%), репчатый лук (+44%).

А теперь вспомним, насколько подняли зарплату в стране. На многих предприятиях, где премиальные выплаты - это не поощрения, а метод наказания, сделали следующее: они немного подняли минимальный оклад, и дабы уровнять «поднятие», урезали премию. В пропагандистские газеты послали статью, о «повышении» зарплаты, а на деле рабочий получит, возможно, даже меньше, чем получал до так называемого «повышения». Ну и, конечно же, относительно подорожания продуктов зарплата должна вырасти не меньше, чем на 50%. Но нигде на предприятиях такого не наблюдается.

Это достаточно серьезный вопрос, так как цены на продукты не перестают расти. Конечно, мы меньше замечаем это в новостных лентах, из-за мигрантского кризиса, коронавируса и очередных скандалов, которые развязывает узурпатор. Рост цен - весомая причина для забастовки. Даже по лукашисткому законодательству, где экономическая забастовка - это право каждого гражданина. Страны, где происходят забастовки, где после стачки образуются сильные профсоюзы, имеют свои рычаги давления на работодателей и даже на власть. У нас есть очень достойные примеры, опыт которых мы можем легко перенять и наконец победить прогнивший режим.

Стачке быть!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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