Американский зонд впервые «коснулся» Солнца 15.12.2021, 9:44

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Аппарат Parker Solar Probe пролетел через верхние слои атмосферы нашей звезды.

Американский зонд Parker Solar Probe впервые «коснулся» Солнца — он пролетел через верхние слои его атмосферы и собрал образцы частиц и магнитных полей. Об этом сообщает NASA.

«Новая веха знаменует собой важный шаг для Parker Solar Probe и гигантский скачок для изучения Солнца. Так же, как высадка на Луну позволила ученым понять, как она образовалось, «прикосновение» к самому веществу, из которого сделано Солнце, поможет ученым получить важную информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на Солнечную систему», — говорится в сообщении.

Космический аппарат Parker Solar Probe запустили в августе 2018 года. Его миссия — подойти к Солнцу на шесть миллионов километров. Это ближайшее расстояние в истории изучения космоса. До этого экспедиция к Солнцу изучала его на значительно большем расстоянии — в 1976 году аппарат Helios 2 подлетел к Солнцу на расстояние в 40 миллионов километров.

Parker Solar Probe вошел в атмосферу Солнца в апреле 2021 года. Еще до этого он сделал открытие, обнаружив, что вблизи Солнца много магнитных зигзагообразных структур солнечного ветра. Как и где они образуются, оставалось загадкой, пока зонд не сократил расстояние до Солнца вдвое и не выяснил, что они происходят с поверхности звезды.

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