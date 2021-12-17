Стефан Баторий: Что известно о короле Речи Посполитой и великом князе ВКЛ? 17.12.2021, 16:22

1,568

Он родился в конце сентября 1533 года в семье воеводы Трансильвании.

15 декабря 1575 года королем Речи Посполитой и великим князем ВКЛ был избран Стефан Баторий, пишет planetabelarus.by.

В конце сентября 1533 г. в семье воеводы Трансильвании Стефана Батория родился сын, названный в честь отца Шомъяи Батори Иштван (Somlyai Báthory István). По этническому происхождению он был венгром и принадлежал к знатному роду Батори Шомъяи.

В 15 лет Стефан поступил на службу к Фердинанду Габсбургу, который на тот момент был королем Венгрии, Германии и Чехии. Находясь в его свите, он приехал в Италию, где поступил в университет Падуи. В возрасте 38 лет Баторий был избран князем Трансильвании. Он первым получил княжеский титул, все предыдущие правители, включая его отца, назывались воеводами. Однако впереди его ждала еще и королевская корона. Польский сейм не без причин предложил ее Стефану Баторию: он имел знатное происхождение, военный опыт, что очень ценилось в ту эпоху, прекрасное образование и необходимые личные качества.

Во время его правления проходила Ливонская война с Московским царством, в результате которой часть земель Ливонской конфедерации отошла Речи Посполитой.

Баторий активно поддерживал иезуитов, так как их образовательная система считалась лучшей в Европе. Он построил иезуитские коллегиумы в Несвиже, Полоцке, Люблине, Риге. Интересно, что Стефан разговаривал на латыни.

Стефан Баторий также планировал перенести столицу Речи Посполитой в Гродно. Хоть его плану и не суждено было сбыться, там он построил королевский замок, реконструировал Фару Витовта и провел последние годы жизни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».