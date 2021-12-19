Врач назвал особенности постковидного синдрома после штамма «Омикрон» 19.12.2021, 8:48

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После выздоровления высок риск инсульта и инфаркта.

Штамм Омикрон распространяется очень быстро. Как выяснилось, те, кто заразился этим штаммом коронавируса, еще некоторое время будут испытывать неприятные симптомы. Об этом рассказал кардиолог Заурбек Шугушев, пишет cursorinfo.co.il.

По его словам, первые три недели после выздоровления особенно критичны, поскольку в это время может развиться тромбоз и соответственно высок риск инфаркта и инсульта.

Он также перечислил другие эффекты COVID-19. К ним относятся повышенная утомляемость, боли в суставах и головные боли, которые могут продолжаться в течение нескольких месяцев.

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