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Мнение: В отношениях Лукашенко и Путина наметились серьезные противоречия

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  • 19.12.2021, 8:57
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Мнение: В отношениях Лукашенко и Путина наметились серьезные противоречия

Очередной «заход на вираж» может стать фатальным для «Картофельного Лося»

Весьма вероятно, что в начале 2022 года в отношениях Беларуси (Лукашенко) и России (Путина) могут возникнуть серьезные противоречия, пишет телеграм-канал «Минская Семибоярщина».

«Бухгалтерия» - вещь упрямая. Чтобы в 2022 году не произошел технический дефолт по внешним обязательствам, необходимо получить в Кремле рефинансирование на $3,5 млрд. Своих денег закрыть бюджетную дыру у Лукашенко нет. И это еще экспортная конъюнктура для Беларуси была сверх благоприятной и отсрочен кредит за БелАЭС.

Получить финансирование хотят как в форме прямого кредита, так и через Евразийский фонд стабилизации и развития. В ЕФСР Лукашенко все суверенные кредитные лимиты уже выбрал и нескромно предлагает создать «порочный прецедент».

Так в чем же проблема? А в том, что февральская «реформа» Лукашенко и переходные положения новой Конституции полностью противоречат сочинским договоренностям о транзите власти, проведении новых президентских выборов и конституционном развитии союзных отношений с опорой на «парламентское собрание союзного государства».

Да, Кремль хотел, чтобы парламент стал играть более значительную конституционную роль в белорусской системе власти. Именно такую стратегическую задачу в Москве поставили в том числе и перед Вячеславом Володиным.

Очень сомневаемся, что Путин стерпит очередной обман банкрота-Лукашенко. Этот «заход на вираж» может стать фатальным для «Картофельного Лося» и отрыть окно возможностей для готовой к действиям белорусской оппозиции.

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