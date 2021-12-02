Проблемные долги белорусских «флагманов» превысили миллиард рублей 2.12.2021, 11:28

1,308

Много задолжали как сами предприятия, так и их дебиторы.

Белорусские флагманы отчитались о суммах просроченной задолженности на внешних рынках. Много задолжали как сами предприятия, так и их дебиторы, пишет banki24.by.

Внешние просроченные долги флагманских компаний можно характеризовать с двух сторон.

Во-первых, это проблемные обязательства бизнеса перед зарубежными партнерами, во-вторых, это «плохие» долги иностранных партнеров перед белорусским бизнесом.

Оба описанных явления ухудшают качество расчетов и могут вести к образованию и/или росту цепочек неплатежей в экономике.

Цепочка неплатежей – это ситуация, когда из-за проблем с платежами у одного из предприятий встают расчеты у его партнеров, а затем – у партнеров партнеров и т.д.

Снежный ком неплатежей может охватывать десятки бизнесов, у которых есть проблемы с собственными оборотными средствами и высока закредитованность.

Разорвать такую цепочку даже с помощью вливаний из казны бывает крайне сложно.

Справочно: на 1 октября 2021 года 25,3% флагманских компаний Беларуси не имели собственных оборотных средств, а еще 8,8% компаний были обеспечены собственной обороткой ниже норматива.

При этом у флагманских предприятий обрабатывающей промышленности 26,6% не имели собственной оборотки, а 11,2% показали ее дефицит, энергетики – 30,2% и 9,4%, сельского хозяйства – 19,6% и 8,7%, строительства – 27,4% и 10%, оптовой торговли – 18,2% и 13,4%, розничной торговли – 48,8% и 9,1%, транспорта – 32,1% и 8,8%.

Суммарные долги флагманов страны к 1 октября достигли рекордного значения за всю историю замеров – 162,8 млрд BYN.

На отчетную дату объем долгов флагманских предприятий превысил ожидаемый чиновниками ВВП за 2021 год.

Просрочку флагманов РБ на внешнем контуре отражает «плохая» внешняя кредиторская задолженность, просрочку дебиторов флагманских бизнесов Беларуси – проблемная внешняя дебиторская задолженность.

На 1 октября 2021-го просроченная внешняя кредиторка составила 1,015 млрд BYN. Доля проблемных обязательств перед иностранными партнерами на отчетную дату достигла 7,7% – это каждый тринадцатый «рубль».

Без малого три четверти просроченной внешней кредиторки сформировали флагманы обрабатывающей промышленности – 722,7 млн BYN в эквиваленте. Удельный вес просрочки в обрабатывающих отраслях составил 11,2%, или каждый девятый «рубль».

На 1 октября просроченная внешняя дебиторка достигла 1,027 млрд BYN. Доля проблемных обязательств зарубежных партнеров на отчетную дату достигла 7,9%.

Около 574,2 млн BYN просрочки обеспечила обрабатывающая промышленность, а еще 205,8 млн BYN – энергетика. В обрабатывающих отраслях доля просрочки составила 8,7%, в энергетике – 35,1%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».