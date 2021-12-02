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Литовцы показали, как происходит перевозка контрабандных сигарет из Беларуси

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  • 2.12.2021, 13:39
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Литовцы показали, как происходит перевозка контрабандных сигарет из Беларуси

Пограничная служба засняла с вертолета людей на крыше поезда.

Литовские пограничники показали перевозку контрабандных сигарет на поезде из Беларуси. Запись опубликовала пресс-служба литовской Госпогранохраны. Видео товарного поезда, на крыше одного из вагонов которого видны коробки и человек, сделано с вертолета.

В этом году литовские пограничники раскрыли 379 случаев контрабанды и задержали 2,4 миллиона пачек контрабандных сигарет.

Около 41% всех изъятых в этом году в Литве контрабандных сигарет перевозились поездами.

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