Литовцы показали, как происходит перевозка контрабандных сигарет из Беларуси

Литовцы показали, как происходит перевозка контрабандных сигарет из Беларуси7
- 2.12.2021, 13:39
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Пограничная служба засняла с вертолета людей на крыше поезда.
Литовские пограничники показали перевозку контрабандных сигарет на поезде из Беларуси. Запись опубликовала пресс-служба литовской Госпогранохраны. Видео товарного поезда, на крыше одного из вагонов которого видны коробки и человек, сделано с вертолета.
В этом году литовские пограничники раскрыли 379 случаев контрабанды и задержали 2,4 миллиона пачек контрабандных сигарет.
Около 41% всех изъятых в этом году в Литве контрабандных сигарет перевозились поездами.