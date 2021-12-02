В России утилизировали 37,7 тонн груш из Беларуси

В России утилизировали 37,7 тонн груш из Беларуси6
- 2.12.2021, 20:25
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Белорусские перевозчики привлечены к административной ответственности.
Сотрудники Смоленской таможни совместно с инспекторами ДПС остановили два грузовика, двигавшихся со стороны Беларуси в объезд фитосанитарного контроля, и перевозивших 37,7 тонн груш, сообщает Россельхознадзор.
Оказалось, что у водителей нет фитосанитарных сертификатов, и других документов, подтверждающих безопасность фруктов.
Груши утилизировали — захоронили без предварительного измельчения, перевозчики — граждане Беларуси, привлечены к административной ответственности.