В России утилизировали 37,7 тонн груш из Беларуси 6 2.12.2021, 20:25

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Белорусские перевозчики привлечены к административной ответственности.

Сотрудники Смоленской таможни совместно с инспекторами ДПС остановили два грузовика, двигавшихся со стороны Беларуси в объезд фитосанитарного контроля, и перевозивших 37,7 тонн груш, сообщает Россельхознадзор.

Оказалось, что у водителей нет фитосанитарных сертификатов, и других документов, подтверждающих безопасность фруктов.

Груши утилизировали — захоронили без предварительного измельчения, перевозчики — граждане Беларуси, привлечены к административной ответственности.

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