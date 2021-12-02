Люблинский треугольник: Польша, Литва и Украина обсудили ситуацию на границе с Беларусью 2 2.12.2021, 21:00

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Президенты трех стран выступили с совместным заявлением.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда приняли участие в переговорах "Люблинского треугольника" в формате видеоконференции. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский назвал переговоры символичными в связи с тем, что они состоялись в дни, когда отмечается 30-летие признания Польшей и Литвой независимости Украины.

"То, что именно Польша и Литва признали нашу независимость одними из первых, – не случайность. Сегодня, когда Россия временно оккупировала часть нашей территории – полуостров Крым – и когда у нас сложная ситуация, война на востоке нашего государства, вы также первыми поддерживаете Украину", – сказал он.

Во время переговоров президенты положительно отметили деятельность трехсторонних механизмов сотрудничества, в частности, общей литовско-польско-украинской бригады ("ЛитПолУкрбриг").

"Состоялся обмен оценками ситуации на границе с Беларусью. Президенты были единодушны относительно гибридного и искусственного характера миграционного кризиса, требующего решительного и скоординированного ответа", – сказано в сообщении.

Зеленский проинформировал Науседу и Дуду о ситуации с безопасностью вокруг Украины с учетом концентрации российских войск неподалеку от украинской границы.

По результатам переговоров президенты одобрили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество усилить санкции против РФ в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины, а Кремль – к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границы Украины и с ее временно оккупированных территорий.

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