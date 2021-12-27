«Дед Мороз» и «Снегурочка» убирают дороги в Островце: видеохит

«Дед Мороз» и «Снегурочка» убирают дороги в Островце: видеохит5
- 27.12.2021, 17:22
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Два МАЗа стали настоящими звездами Сети.
Как легко сделать праздник, показали дорожные службы в Островце, где на выходных дороги чистили два МАЗа в "костюмах" Деда Мороза и Снегурочки. Грузовики ездили друг за другом и невольно становились героями социальных сетей, пишет «АвтоГродно».
Первым ехал "Дедушка Мороз", а за ним всегда следовала "Снегурочка" с длинной косой.
В комментариях, традиционно, зрители разделились на два лагеря. Одни писали "бред какой-то" и предлагали потратить деньги на что-то более полезное, но большая часть зрителей поддержали дорожников:
- Сегодня эти машинки заставили улыбнуться, - пишет Алеся.
- Молодцы, везите людям новогоднее настроение! - говорит Татьяна.
- Здоровья и успеха в вашем нелегком труде, - обратился vonksix67, пользуясь случаем.
- Большое спасибо всем тем людям, которые делают новогоднее настроение всем окружающим, - написала еще одна пользовательница.