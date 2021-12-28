2022 год в Литве объявили Годом Франциска Скорины 28.12.2021, 14:58

Скорина основал в Вильне первую в Восточной Европе типографию.

В 2022 году исполняется 500 лет со времени открытия в Вильне первой в Восточной Европе типографии и выхода первой печатной книги в Великом Княжестве Литовском — «Малой подорожной книжки» (1522). В связи с этим власти Литвы объявили следующий 2022 год Годом Франциска Скорины, сообщает посольство Литвы в Минске.

Предполагается, что на этом месте в Вильнюсе существовала типография Скорины. В 1990-м здесь открыта мемориальная доска.

Франциск Скорина — гуманист, основатель книгопечатания в ВКЛ, писатель и доктор медицины. Родился в богатой купеческой семье в Полоцке, который в те времена был важнейшим торговым центром ВКЛ.

Между 1519 и 1521 годами Скорина поселился в Вильне, привез туда типографское оборудование и запас бумаги.

22 мая 1522 г. в доме виленского бурмистра Якуба Бабича Скорина основал первую в Восточной Европе типографию. Предполагается, что дом стоял на пересечении улиц Великой (Диджою) и Стеклянной (Стиклу). Здесь он выпустил первую на территории ВКЛ книгу — Малую подорожную книжку. Точное ее название неизвестно, поэтому исследователи дали изданию название по тексту эпилога: «обобщая, в этой малой подорожной книжке…».

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