Витольда Ашурка посмертно наградили украинским крестом «За достоинство в плену»4
- 3.12.2021, 10:41
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За все время эту награду получили не более 100 человек.
Политзаключенный Витольд Ашурок, который погиб при невыясненных обстоятельствах в шкловской колонии, посмертно награжден в Украине знаком народного уважения, крестом Петра Калнышевского «За достоинство в плену».
Крестом Петра Калнышевского «За достоинство в плену» награждаются граждане Украины или иностранные граждане, которые были взяты в плен и не изменили присяге, проявив образец мужества и несокрушимость убеждений.
За все время эту награду получили не более 100 человек.
Отметим, что ранее эту награду получила активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панаюск.