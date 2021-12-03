В Чехии предотвратили покушение на экс-премьера

В Чехии предотвратили покушение на экс-премьера1
- 3.12.2021, 12:07
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У подозреваемого изъяли нож и пистолет.
На бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша пытались совершить нападение. Вооруженные ножом и пистолетом мужчина пришел к пропускной Аппарата правительства, где и был задержан правоохранителями.
Сам Бабиш после задержания преступника продемонстрировал фотографии с изъятыми предметами. У мужчины с собой был пистолет, нож, наручники и другие предметы. Об этом сообщает издание Ceska Televize.
Пресс-секретарь президиума полиции Ондржей Моравчик подтвердил факт предотвращения покушения на экс-премьера. Он отметил, что пока не владеет информацией о том, было ли это оружие настоящее либо муляж.