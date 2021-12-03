Ученые нашли на Кипре золотое украшение, которое могла бы носить Нефертити 1 3.12.2021, 13:07

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В древности на месте раскопок был крупный торговый город.

Археологи из Гётеборгского университета завершили раскопки двух гробниц в поселении бронзового века недалеко от мечети Хала Султан Текке на Кипре, пишет phys.org.

Во время раскопок ученые нашли более 150 человеческих скелетов и около 500 различных объектов, среди которых золотые украшения, драгоценные камни и керамика. Возраст находок датируется 1350 г. до н.э. Среди них — украшение того же типа, что носила Нефертити.

Фигурка богини с лицом птицы

Экспедиция Сёдерберга провела на Кипре с 2010 года уже несколько циклов раскопок. Свое название экспедиция получила от имени благотворительного фонда Торстена Сёдерберга, который выделил деньги на полевые работы.

В 2018 году археологи обнаружили две гробницы в виде подземных комнат, в которых находилось множество человеческих скелетов. Чтобы разобраться с находками, понадобилось более четырех лет кропотливого труда, так как кости после почти трех тысяч лет пребывания в соленом грунте стали чрезвычайно хрупкими.

Кроме скелетов 155 человек, команда также нашла порядка 500 объектов. Скелеты и ритуальные похоронные вещи находились в разных слоях одни поверх других. Это позволяет сделать вывод, что гробницы использовались на протяжении нескольких поколений.

Профессор Питер Фишер, возглавлявший раскопки, полагает, что гробницы служили для захоронения правящей городской элиты. Так, археологи обнаружили скелет пятилетнего ребенка с золотым ожерельем, серьгами и тиарой. Скорее всего, это был ребенок из богатой и влиятельной семьи.

Золотая тиара, найденная в месте захоронения пятилетнего ребенка

Ученые нашли украшения и другие объекты, сделанные из золота, серебра, бронзы, слоновой кости и драгоценных камней, а также богато украшенные сосуды из разных культур.

Помимо украшений археологи нашли керамического быка, теле которого два отверстия. Одно сзади, в него заливалась жидкость, одно на носу, чтобы оттуда пить. Судя по всему, в гробнице устраивались пиршества для почитания умерших.

Тысячелетнее послание

Одна из особенно важных находок — печать цилиндрической формы, сделанная из гематита. На печати можно раглядеть клинописную надпись из Месопотамии (современный Ирак), которую археологам удалось расшифровать.

Текст надписи состоит из трех строчек, и в нем упоминается три имени. Имя Амуру, бога, которому поклонялись в Месопотамии и имена двух исторических правителей, отца и сына. Ученые пытаются понять, каким образом эта печать оказалась на Кипре, более чем за тысячу километров от места, где была сделана.

Среди других находок красный сердолик из Индии, лазурит из Афганистана и янтарь из Балтики. Такое разнообразие позволяет предположить, что город был важным торговым узлом во времена бронзового периода. Золотые украшения и скарабеи с иероглифами, а также остатки рыбы, привезенной из долины Нила, свидетельствуют об интенсивной торговле с Египтом.

Большой керамический сосуд с боевыми колесницами из Греции

Археологи смогли определить возраст украшений, сравнив их с подобными находками в Египте. Сравнение показало, что большинство объектов принадлежат к эпохе правления Нефертити и ее мужа Эхнатона, и датируются 1250 годом до н.э. В гробницах была найдена золотая подвеска в виде цветка лотоса, инкрустированная драгоценными камнями. Очень похожее украшение носила Нефертити.

Следующим шагом исследований будет анализ ДНК скелетов.

По словам Питера Фишера, так ученые смогут определить возможные родственные связи захороненных людей, а также прояснить вопрос, хоронили ли там представителей других культур.

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