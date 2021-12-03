Команда БОРа подвела итоги 33-го дня забастовки
- 3.12.2021, 19:07
Посол США встретилась с Сергеем Дылевским.
Команда «Белорусского объединения рабочих» подвела итоги 33-го дня забастовки:
- Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 миллиона из 4,2 миллионов трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом, вышедшие в забастовку.
- Посол США Джули Фишер встретилась с лидером БОРа Сергеем Дылевским. На встрече обсуждались вопросы давления на режим, а также поддержки развития рабочего движения в Беларуси.
- На БелЖД начали запугивать сотрудников увольнениями за подписку на телеграмм-каналы, а также за изготовление и распространение листовок. Это говорит о том, что руководство боится того, что его же ошибки будут раскрыты обществу.
- БЕЛАЗу дан приказ уволить 600 сотрудников. В первую очередь это связано с проблемами на предприятии.
- Диаспора белoрусов в польском Быдгоще поддерживает рабочее движение и вышла с пикетом в поддержку стачкома «Гродно Азота».
- Чистки происходят не только на предприятиях, но и в детских садах. В Соколе увольняют логопеда и музыкального работника.