Команда БОРа подвела итоги 33-го дня забастовки 3.12.2021, 19:07

Посол США встретилась с Сергеем Дылевским.

Команда «Белорусского объединения рабочих» подвела итоги 33-го дня забастовки:

- Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 миллиона из 4,2 миллионов трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом, вышедшие в забастовку.

- Посол США Джули Фишер встретилась с лидером БОРа Сергеем Дылевским. На встрече обсуждались вопросы давления на режим, а также поддержки развития рабочего движения в Беларуси.

- На БелЖД начали запугивать сотрудников увольнениями за подписку на телеграмм-каналы, а также за изготовление и распространение листовок. Это говорит о том, что руководство боится того, что его же ошибки будут раскрыты обществу.

- БЕЛАЗу дан приказ уволить 600 сотрудников. В первую очередь это связано с проблемами на предприятии.

- Диаспора белoрусов в польском Быдгоще поддерживает рабочее движение и вышла с пикетом в поддержку стачкома «Гродно Азота».

- Чистки происходят не только на предприятиях, но и в детских садах. В Соколе увольняют логопеда и музыкального работника.

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