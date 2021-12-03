Путин лжет 13 3.12.2021, 19:14

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НАТО прогнозируемо отвергла провокацию россиян.

Начав военные маневры у границ Украины одновременно с началом проведения саммита НАТО в Риге на уровне министров иностранных дел 30 ноября — 1 декабря 2021 года, Путин объявил ультиматум НАТО о предоставлении юридических гарантий нерасширения Альянса на восток, пишет для nv.ua кандидат политических наук, председатель общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж.

По его словам, Россия намерена добиваться «надежных и долгосрочных гарантий безопасности», и в переговорах с США и их союзниками «будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток». Российский президент подчеркнул, что Москве нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны якобы не выполнили взятые устно обязательства. «Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток», — отметил Путин.

Как раз о таких гарантиях никому ничего неизвестно, кроме, наверное, самого Путина и российских пропагандистов, которые этот миф придумали и не один год эксплуатируют. Существует ли какой-либо документ об этом, видео или аудио запись? Нет. Никто никогда гарантий о том, что НАТО не будет расширяться, не давал. Прежде всего, это противоречит уставу НАТО — Вашингтонскому договору. А ведь НАТО задумывалась как общеевропейский и трансатлантический проект.

Стороны могут по единогласному согласию пригласить присоединиться к настоящему Договору любое другое европейское государство, способное претворять в жизнь принципы настоящего Договора и способствовать безопасности в Североатлантическом регионе.

Генеральный секретарь НАТО такого не мог обещать, потому что он выражает консенсусное мнение всех членов. В Североатлантическом Совете НАТО этот вопрос не обсуждался. Целый ряд стран НАТО никогда бы такого решения не принял и с этим не согласился бы. Это противоречит и уставу ООН — все страны имеют равные права и возможности. И априори эти права уменьшать или отрицать никто не может.

Такое обещание не мог давать и президент США. Потому что он не может расписываться за все НАТО. Если бы он мог решать за всех, то Украина давно была бы членом НАТО, так как эту идею поддерживают США. Но этого не происходит из-за позиции других стран в Альянсе. Потому президент США таких обещаний не мог давать.

Также вопрос: кому «давались» такие обещания? Горбачеву? Когда Союз существовал, об этом не могло быть и речи, а когда Союз в считанные дни и месяцы распадался, Горбачев уходил с должности и ни на что не влиял. Ельцину? И Ельцину такие обещания никто не мог давать, потому что он представлял РФ и никакого отношения к Латвии, Эстонии, Грузии или Украине не имел.

Этот выдуманный фейк повторяют не только пропагандисты, но и сам Путин. А есть ли у кого-то сомнения, что балтийские страны или Польша сами хотели вступить в НАТО? Нет, ни у кого.

Также стоит упомянуть объединение Германии. По сегодняшней кремлевской версии, Западная Германия входит в НАТО, а восточная часть уже одного государства — объединенной Германии не должна была быть в международных организациях, таких как НАТО и ЕС, членом которых ФРГ уже была. Нет логики.

Также можно вспомнить и одно из первых интервью, которое дал президент Путин в 2000 году BBC, в котором сказал, что Россия может стать членом НАТО. Где здесь логика? Россия может быть в НАТО, по словам Путина, но НАТО не должно продвигаться на восток, тоже, по словам Путина. Какое-то раздвоение.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сразу ответил, что Ялты № 2 не будет. Кто в НАТО возьмет на себя ответственность (представитель какой страны) — запрещать другим европейским государствам, с такими же международными правами, вступать в политико-военный оборонный Альянс?

Даже те, кто особо не поддерживает нас в этом процессе, отрицать его для нас не могут. Ибо это не соответствует философии равенства. Политика ХХІ века все же должна отличаться от того, что было в ХХ веке.

Если дать одной стране право доминировать и указывать другим, то такое право должно будет распространиться на всех. Все крупные страны захотят иметь сферу влияния на более слабых соседей. Китай будет озвучивать право своей зоны влияния на Вьетнам, Индонезию, Филиппины, Корею, не говоря уже о Тайване. Отдельные европейские страны по этой схеме смогут доминировать над другими, потому что они больше и имеют большую армию.

НАТО прогнозируемо отвергла провокацию россиян. Думаю, в РФ и не надеялись на это. Там хотели втянуть НАТО в долгие переговоры и дискуссии, круглые столы и неформальные беседы. Чтобы обелить себя, быть на одном уровне с демократическими странами, вовлечь в переговорный процесс экономику, энергетику, газ, коррупцию и шантаж. И на этом что-нибудь для себя выторговать. В частности, легализовать оккупацию Украины. Надеюсь, это видят и понимают не только в Киеве и Вашингтоне.

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