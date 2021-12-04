Врачи рассказали, для кого заражение штаммом «Омикрон» наиболее опасно
- 4.12.2021, 8:18
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Следует активизировать вакцинацию.
Новый штамм коронавируса Омикрон появился в конце ноября и уже держит в страхе весь мир. Штамм начал распространятся по всему миру с большой скоростью.
Для отдельных категорий граждан штамм коронавируса Омикрон представляет повышенную опасность. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев, передает «Обозреватель».
По мнению специалиста, следует активизировать вакцинацию и закрыть авиасообщение «со всем миром или хотя бы с африканским континентом».
Крамарев отметил, что вирус мутировал, и он может быть опаснее штамма «Дельта».
«У него мутаций в S-сегменте намного больше. Если у «Дельты» две, то у этого более 30. Он может быть и более заразным и – самое главное – он может уходить от антител, и поствакцинальных, и формирующихся после болезни. Угроза есть», – сказал эксперт.
Ученый отметил, что наиболее риску заражения подвержены все те же категории граждан, что и при вспышках предыдущих штаммов. Речь идет о людях в возрасте 60+, с сахарным диабетом, ожирением, онкологическими заболеваниями, другими хроническими недугами.
Он же подчеркнул, что главным методом борьбы с распространением коронавируса остается вакцинация.
«Также необходимо привить третьей дозой людей из групп риска», – добавил медик.