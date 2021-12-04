Биологи выяснили, когда количество людей на Земле начнет резко снижаться 6 4.12.2021, 8:54

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В действие вступят сразу несколько факторов.

Биолог-эволюционист Генри Джи уверен в том, что буквально за 30 следующих лет количество населения на нашей планете достигнет своего пика и затем стремительно начнет уменьшаться. В 1960-х годах прирост населения преувеличил отметку в 2%, чтобы было невероятно высоким показателем. Но всего за 50 лет больше не говорится о перенаселении планеты.

Об этом сообщает Scientific American.

Эксперты предполагают, что численность населения вскоре начнет резко снижаться и к концу столетия на планете будет проживать намного меньше людей, чем на сегодняшний день. Во многих странах уже сейчас фиксируется низкий уровень рождаемости. При этом показатели смертности только увеличиваются.

Джи рассказал о том, что современный человек существует на протяжении 315 тысяч лет, но все это время люди находятся на грани исчезновения из-за того, что вид малочисленный. Кроме того, представители Homo sapiens слишком одинаковые, а поэтому выжить им будет намного сложнее потому, что отсутствует генетическое разнообразие.

Также эксперт добавил, что в последние годы стала намного хуже человеческая сперма, что спровоцировало падение уровня рождаемости. Дополнительно на это влияют многочисленные стрессовые ситуации, плохая экология. Не менее важную роль играет еще и экономический фактор. Мир пытается достичь значительного экономического роста, но сделать это очень сложно, если нет достаточного количества ресурсов. Сегодня люди вынуждены работать слишком много, чтобы достичь уровня жизни, характерного для предыдущего поколения. Именно поэтому рождение детей оттягивается как можно дольше, но со временем фертильность снижается и многие пары так и остаются в результате бездетными.

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