США ввели санкции против белорусского госдолга: как это действует 4 4.12.2021, 10:58

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Ограничения распространяются на кредиты и облигации в любой валюте.

США ввели пятый пакет санкций против Беларуси. Одним из его ключевых элементов стали секторальные санкции против белорусского государственного долга. Формально под санкции попадает новый госдолг, а старый не попадает. Но нет никаких гарантий, что новые санкции не затронут и старые долги.

Санкционное подразделение Минфина США, OFAC, запретило американским гражданам и организациям предоставлять новые займы Министерству финансов и Банку развития Беларуси (принадлежит правительству) или покупать новые облигации обеих госорганизаций сроком более чем на 90 дней. Эти ограничения распространяются на кредиты и облигации в любой валюте.

Почему США ввели санкции против госдолга Беларуси и как это будет действовать?

Газета «Белорусы и рынок» разбиралась с финансовым аналитиком Альпари Евразия Вадимом Иосубом.

— Доллар официальная валюта США, операции в долларах в конечном итоге обслуживаются американскими банками. С точки зрения США, если кто-то что-то продает за доллары, покупает за доллары, привлекает или возвращает долларовые долги, совершает любые долларовые операции — значит, прибегает к услугам американской финансовой системы, банковской системы. Американцы считают вправе самостоятельно определять: кому оказывают услуги, а кому – нет. А часть белорусского госдолга размещается в долларах и обслуживается в долларах, — поясняет финансовый аналитик.

Что прописано в новом пакете санкций

— Очень часто американские санкции прочитываются по-разному.

Американские физлица и юрлица не могут покупать белорусский новый госдолг в долларах, тут все понятно. А что в случае, если речь идет о продаже долга другим лицам, не американцам, даже о продаже долга на внутреннем рынке?

Например, Минфин продает долларовый долг белорусским банкам – такая практика в стране распространена. Но в любом случае проведением, обслуживанием этих операций, долларовых платежей занимаются американские банки. То есть невозможно сделать долларовый платеж без участия американского банка. Равно как и невозможно провести платеж в евро без участия европейского банка, а в российских рублях — без российского банка. Все эти платежи идут через корреспондентские счета в соответствующей валюте, а все корреспондентские счета в долларах обслуживаются американскими банками.

Американцам запрещено покупать белорусские облигации — это прописано ясно и четко. Но это можно прочесть и таким образом, что американским банкам нельзя обслуживать любые операции с белорусским госдолгом. А это значит, что выпускать долларовые облигации невозможно в принципе, будь то для размещения в Европе, в России или на внутреннем рынке.

Что делать со старым долгом

По данным Минфина Беларуси, сейчас в долларах США номинированы обращающиеся выпуски внутренних гособлигаций на 2,64 млрд доллара, или около 60% всего внутреннего долга. У Банка развития в обращении находятся долларовые облигации еще на 115 млн долларов, следует из его материалов. Последний на данный момент долларовый выпуск облигаций Минфина был размещен в конце сентября на 17,4 млн долларов.

Возникает логический вопрос: затронут ли санкции старый госдолг Беларуси?

— Если прочитывать дословно, то речь идет исключительно про новые долги: формального запрета на обслуживание старых долгов, на проведение платежей по возврату старых долгов нет. Запрет касается выпуска нового долга.

Но вопрос со старыми долгами с нюансами. Тонкость заключается в том, что, хотя прямого запрета на выплату и обслуживание старых долгов нет, на практике могут возникнуть очень серьезные сложности, проблемы с выплатой старых долгов. Как это работает?

Например, будет платеж по погашению ранее выпущенных облигаций. Раньше такой платеж прошел бы без проблем, а сейчас американский банк может завалить плательщика в РБ десятком дополнительных вопросов – банку нужны гарантии, что он не нарушает санкционный режим. Практика показывает, что в случае проведения платежа у обслуживающего банка возникает вопрос: а не попадает ли этот платеж под санкции? Банк теоретически может заниматься этим платежом месяц, полгода, год, сколько угодно.

СПРАВКА

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2021 года составил 11,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 14,3% по данным Минфина РБ.

В январе-августе 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 799,7 млн долларов США и 191,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 132,0 млн долларов США и 92,2 млн рублей.

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