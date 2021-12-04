Названы 10 самых полезных продуктов для сосудов и сердца 4 4.12.2021, 17:55

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Физические упражнения и правильное питание - залог здоровья нашего сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются самой распространенной причиной преждевременной смерти: на их «совести» каждая четвертая смерть. Нealthinfo.ua собрал несколько продуктов, которые стоит есть почаще, чтобы поддержать здоровье сердца – ведь именно от здоровья этого важнейшего органа зависит наше долголетие!

Сало

Да-да, жирное, неоднократно обруганное диетологами сало – очень полезный для здоровья сердца продукт. Дело в том, что большую часть жиров в сале составляют мононенасыщенные кислоты, которые очень полезны для здоровья сосудов и сердца, так как «растворяют» опасный холестерин. Так что несколько ломтиков сала в день – рекомендованная врачом норма!

Семечки

В 100 г семечек подсолнечника содержится 10% суточной нормы магния – элемента, необходимого для нормальной работы сердца. Также эти семечки богаты цинком, который также нужен для здоровья сердечно-сосудистой системы. А тыквенные семечки богаты полезными пищевыми волокнами, которые снижают объем опасного холестерина. И магния в них тоже очень много: в 65 граммах содержится суточная норма этого элемента.

Овсянка

Впервые знаменитая овсянка была рекомендована как средство профилактики закупоривания артерий еще 20 лет назад и с тех пор многочисленные исследования только подтверждают ее полезные свойства. Пищевые волокна, которыми богат овес, помогают снижать уровень «плохого» холестерина ЛПНП, который буквально просачивается внутрь наших сосудов и оседает на стенках. Так что начинайте свой день с порции овсянки – дольше проживете.

Фасоль

Еще один источник клетчатки, которой в фасоли втрое больше, чем даже в овсянке. Еще одно преимущество – антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалительными процессами, также повышающими риск болезни сердца. Так что ешьте блюда из фасоли хотя бы дважды в неделю – ваше сердце скажет вам «спасибо».

Чечевица

Как показало одно из исследований, проведенное на мышах, употребление чечевицы способно нейтрализовать повреждения, которые сосуды получают при гипертонии. Кроме того, в чечевице по-настоящему много белка и клетчатки, а также кальция, магния и калия – минералов, которые помогают держать под контролем давление.

Жирная рыба

Рыба жирных сортов должна появляться на вашем столе не реже, чем дважды в неделю – если, конечно же, вы всерьез заботитесь о своем здоровье и долголетии. Жирные кислоты омешга-3, которых особенно много в рыбе, способны уменьшить сосудистые бляшки и буквально очистить наши артерии – и тем самым буквально спасти наше здоровье.

Авокадо

Моно- и полиненасыщенные жиры, которые содержатся в авокадо, очень полезны для здоровья сердца: они способны снизить уровень плохого холестерина ЛПНП и повысить уровень хорошего холестерина ЛПВП. Кроме того, в них также очень много клетчатки, которая необходима не только для нашего здоровья, но и для красивой фигуры.

Фисташки

Орехи – еще один продукт, который помогает «прочистить» артерии. Во-первых, в них много жиров, полезных для сердца. А, во-вторых, в фисташках много растительных стеролов, которые помогают не только снизить уровень холестерина, но и блокировать поглощение его опасной разновидностью нашим организмом. Очень полезные орехи!

Куркума

Куркумин, антиоксидант, который содержится в этой популярной пряности, помогает предотвратить накопление жировых отложений и блокирование артерий. Куркуму можно добавлять в пищу, а можно – в кофейные напитки или чай.

Арбуз

Что происходит, когда наши сосуды подвергаются длительному воздействию опасных факторов – например, повышенному давлению или «плохому» холестерину? Их стенки изнашиваются, становятся менее эластичными и перестают нормально функционировать, из-за чего повышается риск инсульта или сердечного приступа. Помочь может обыкновенный арбуз: в этой огромной ягоде много цитруллина – аминокислоты, которую организм использует для производства оксида азота, в свою очередь необходимого для возвращения сосудам здоровой эластичности. Но не надейтесь только на арбуз, следите за уровнем давления!

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