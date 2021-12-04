Экс-глава госбезопасности Сербии осужден за убийство журналиста в 1999 году 5 4.12.2021, 20:07

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75-летний Радомир Маркович приговорен к 30 годам тюрьмы.

Суд в Белграде приговорил четверых бывших сотрудников Службы государственной безопасности Сербии в общей сложности к 100 годам тюрьмы за убийство оппозиционного журналиста в 1999 году, сообщает «Радио Свобода».

49-летний основатель нескольких независимых изданий Славко Чурувия был застрелен в центре Белграда рядом со своим домом. Он был известен как критик тогдашнего президента Слободана Милошевича. Газета журналиста "Дневни телеграф" была запрещена на территории Сербии и распространялась подпольно, печатаясь в Черногории. При покушении была ранена выстрелом в голову гражданская жена Чурувии Бранка Прпа.

Судебная палата Специального суда Белграда вынесла приговор по делу троим бывшим сотрудникам госбезопасности. Бывший глава спецслужбы, 75-летний Радомир Маркович приговорён к 30 годам тюрьмы. Трое его бывших подчинённых, бывший глава белградского управления ГБ Милан Радонич, Ратко Ромич и Мирослав Курак были приговорены к 30, 20 и 20 годам соответственно. Курак скрывается от суда и был осуждён заочно.

Дело Чурувии – первое, когда в Сербии раскрыто убийство журналиста. Его расследование началось только через два года после убийства, после того как президент Милошевич был свергнут в ходе бульдозерной революции. Обвиняемые отрицают свою вину. Адвокат Марковича заявила после процесса, что убийц журналиста в зале суда не было.

В 2019 году суд в Белграде уже выносил аналогичный вердикт по этому делу. Он был отменён в Апелляционном суде.

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