Цена интеллекта: сколько стоят ученые в Беларуси и за рубежом? 5.12.2021, 13:55

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Специалисты сравнили бюджетные расходы на науку в разных странах.

Бюджетные расходы на белорусских ученых примерно в два раза ниже, чем в соседних странах ЕС, но выше, чем в Украине и примерно соответствуют уровню Казахстана.

К такому выводу пришел Thinktanks.by, сопоставив бюджетные расходы на науку с количеством ученых в 10 странах региона: Беларуси, России, Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии, Германии, Польше, Украине и Чехии. Мы изучали государственные траты на основании бюджетов 2019 года.

Бюджетное многообразие

В белорусском бюджете расходы на науку разрозненны и разбросаны по разным статьям. Они формируются из ассигнований на фундаментальные исследования, на которые в 2019 году приходилось 110,7 млн рублей, а также на прикладные исследования в области общегосударственной деятельности (127,2 млн рублей), правоохранительной деятельности (1,5 млн рублей), национальной экономики (36,7 млн рублей), охраны окружающей среды (1,4 млн рублей), здравоохранения (20,7 млн рублей), физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации (2 млн рублей), а также в области образования (8 млн рублей). В итоге на научные исследования и разработки приходилось 308,2 млн рублей или 131,6 млн евро.

Много это или мало? На первый взгляд, сумма внушительная. К примеру, в соседней Латвии в 2019 году на науку из бюджета было потрачено 69,1 млн евро, а в Казахстане – 80,7 млн евро (данные удалось получить только по состоянию на 2018 год). То есть фактические белорусские расходы на науку почти в два раза превышают латвийские. Но это если просто сопоставлять объем издержек. При таком подсчете расходы России на науку превосходят белорусские в 51 раз, а Германии – почти в 132 раза.

Вариативность доходов

Понятно, что далеко не все средства, которые тратятся в стране на поддержку науки, идут из государственной казны. Во-первых, из 460 организаций, трудившихся в исследуемый период в сфере научных исследований и разработок, государственных было лишь 89. 296 организаций представляли предпринимательский сектор. Правда, 79 из них являлись коммерческими организациями государственной формы собственности, но данный факт указывает на основной источник финансирования – коммерческую деятельность.

Во-вторых, многие государственные научные организации проводят исследования на хозрасчетной основе.

В-третьих, никто пока не отменял гранты на исследования, в том числе зарубежные, которые позволяют получать достаточно неплохую финансовую подпитку как отдельным ученым, так и целым научным коллективам.

Впрочем, аналогичным образом мультиплицируются источники получения финансовых средств для науки в большинстве стран мира.

Поэтому Thinktanks.by решил узнать, сколько бюджетных денег в рассматриваемых странах приходится на одного исследователя. То есть сколько стоит для государства один ученый. И при таком подходе конфигурация затрат существенно изменилась.

Отметим, что с учетом вариативности источников доходов научных организаций, воспринимать показатель цены специалиста можно лишь условно, в качестве инструмента сравнения уровня господдержки.

Расходы на сотрудника

По данным Белстата, в Беларуси в 2019 году в сфере научных исследований и разработок трудилось 27 тысяч 700 человек. Если сопоставить эту численность с расходами на научные исследования и разработки, получится, что на одного белорусского ученого приходилось 4,8 тысячи (4 751) евро в год или около 396 евро в месяц. В данном случае мы рассматривали всех занятых в сфере научных исследований и разработок, хотя, по данным Белстата, в 2019 году исследователями из них являлись 64,4% работников. Еще 7,1% были техниками, а 28,5% - вспомогательным персоналом.

В 2019 году в Беларуси было 608 докторов и 2833 кандидатов наук.

Белорусский показатель цены специалиста в 4,8 тысячи евро, по региональным меркам, довольно низкий. Ниже его цена специалиста из рассматриваемых стран только в Украине, где на одного ученого приходится 2,9 тысячи евро бюджетных денег в год.

Цена специалиста в Беларуси вполне сравнима с этим показателем в Казахстане, где он составляет 5 тысяч евро.

В России данный показатель перекрывает белорусский в 1,9 раза, а в Германии – в 9,6 раза.

Так что разрыв в сравнительном финансировании, исходя из количественного состава научных кадров, сократился.

Примечательно, что в Латвии, несмотря на более низкий общий объем выделенных бюджетных средств, цена специалиста превысила данный белорусский показатель в 2,4 раза.

Сколько ученых на душу населения

Можно предположить, что высокий персональный уровень выделенных государством средств на науку в Латвии объясняется небольшим количеством ученых. То есть, чем меньше общее число специалистов, тем больше средств приходится на каждого из них. Это действительно так. Однако общее количество ученых – это тоже условный показатель, не объясняющий – много их или мало в каждой конкретной стране.

Чтобы понять это, мы высчитали количество специалистов, занимающихся научными исследованиями и разработками на 10 тысяч человек. Оказалось, что здесь Беларусь также не среди лидеров. По числу ученых, как говорится, на душу населения, страна заняла 8-е место из 10-ти рассматриваемых.

В Беларуси на 10 тысяч населения приходится 29,4 человека, занятых в сфере научных исследований и разработок. Меньше, чем в Беларуси - в Казахстане, где этот показатель составляет 8,7 человек, и в Украине – 17,9 человек.

Для сравнения: в Латвии на 10 тысяч населения приходится 31 исследователь и их помощник, в Литве – 46,5, в России – 52,2, а в Германии – 88,5.

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