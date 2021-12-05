«Как коршун парит над смертельно раненым Тараканом» 7 5.12.2021, 14:49

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Метания только приближают конец режима.

«Три-бу-нал!» Эта протестная кричалка 2020-го года была одной из самых страшных для преступников на службе режима, пишет телеграм-канал «Коршун над Минском».

Сложно жить, зная, что кто-то помнит о твоих преступлениях. Поэтому устраняют свидетелей, поэтому выкупают компромат. А если это преступления против человечности, и знает вся страна, весь мир?

И не уйти от расплаты.

Не сохранить даже квартиру, которую выдали взамен за пролитую кровь. Поимка, суд, расплата. Точка в карьере, а может и в жизни.

Ловушка захлопнется, позорные трусы из собственного окружения дадут показания. Они не били, не насиловали, их не за что привлечь. Их ждет просто позор, клеймо. Но даже они против настоящих преступников, сегодня в душе, а завтра на бумаге.

Когда мы говорим, что нам трудно переживать репрессии, стоит помнить, что врагу тоже должно быть нелегко. Не для того, чтобы жалеть его, а чтобы трезво оценивать ситуацию. Для врага время тикает, тиканье должно отдаваться в мозгу, как удары молотка. Простые слова «тик-так» должны вызывать паралич, потому что заставляют вспомнить.

Ощущение «нелегко» будет обратно пропорциональным уровню интеллекта. В самом деле, если бандит туп, как дерево, то до последнего умудряется не замечать. Но даже если мозги отбиты кирпичами, бывает, просыпается совесть. Ее, к счастью, не отбить ничем извне. Зато можно глушить изнутри.

Поэтому преступники стараются помочь друг другу. Для этого им нужна имитация законности действий и вся эта показная бравада. Нужно поддерживать иллюзию, а делать это все сложнее и сложнее. Истощается внутренний ресурс.

Трибунал подбирается.

Его предощущение сквозит через бреши в оболочке иллюзии. Он снится ночами. О нем усиленно напоминают. Он проступает в знаках там и сям. Он следует за виновными, как тень.

Как коршун парит над смертельно раненым животным. Животное и туда, и сюда. Не спасет ни нора, ни болото. Время тикает, все метания только приближают конец.

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