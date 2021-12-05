Турецкую ПВО сочли способной превзойти российские ЗРК С-400 1 5.12.2021, 22:14

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Разработка ПВО Siper приближается к своему завершению.

Разрабатываемая Турцией система противовоздушной обороны (ПВО) Siper может превзойти по характеристикам российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, считает глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир. Об этом пишет газета Sabah.

По словам Демира, разработка ПВО Siper «постепенно приближается к своему завершению». «Мы считаем, что она достигнет уровня ЗРК С-400 или даже превзойдет его», — заявил он.

В октябре Исмаил Демир заявлял, что в течение ближайших лет Турция разработает собственный аналог С-400 «Триумф». «Теперь у нас есть средства ПВО HİSAR A+ и HİSAR O+ с дальностью до 20 километров. Мы создадим комплекс ПВО с дальностью поражения до 100 километров. После этого мы повысим эти показатели в системе SİPER. Мы постепенно движемся к созданию аналога С-400», — сказал он.

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