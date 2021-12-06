«Раньше можно было заработать на квартиру!» 27 6.12.2021, 9:17

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Как выживают продавцы шуб в Беларуси.

«Когда-то я на шубах всем детям квартиры купила, а сейчас просто нет смысла работать!» — говорит хозяйка одного из меховых магазинов в Ждановичах. Продажи идут плохо. Точнее — вообще замерли, как будто и не нужен людям мех. Это уже немодно или просто деньги у белорусов закончились? Мы с фотографом оделись в привычные нам пуховики и пошли общаться с покупателями и продавцами шуб. Журналисты onliner узнал не только о том, как идет торговля, но и о своем «низком статусе». Но обо всем по порядку.

«Ноль продаж за весь месяц!»

Прицениться к шубам идем на крытый рынок в Ждановичах: сюда раньше приезжали за мехом и дубленками не только из Минска, но и из других городов. Сезон сейчас в самом разгаре, самое время утепляться, но наплыва покупателей в торговом центре мы не наблюдаем. На третьем этаже, где продаются шубы, особенно пустынно. Что ж, будем общаться с продавцами.

— А расскажите, что продаете и почем? Мы вам рекламу сделаем, — пытаемся расположить к себе хозяйку павильона.

— Нам реклама уже не нужна. Мы закрываемся, — резко отвечает женщина. Душевного разговора не получается.

По крупицам вытягиваем информацию. В основном здесь продаются норковые шубы из России, средняя цена — $1,5 тысячи. Для меховых изделий это недорого, уверяют нас в магазине. Но спроса в этом году нет совсем.

— Вот возьмем этот месяц…. (мы гуляли по Ждановичам в 20-х числах ноября. — прим.). У нас ноль продаж за все время!

— Одна, — спорит с хозяйкой продавец.

— Нет, ноль! Та продажа была в прошлом месяце, а в этом ноль.

— И как вы думаете, почему? — спрашиваем.

— А что, у нас разбогатели люди в Беларуси? Это первое. А второе: вот вы почему в пуховике? Легко, удобно и недорого. Поменял в любой момент. Наше поколение любительниц шуб уходит. Молодежи это не надо, — отводит взгляд хозяйка Галина Иосифовна.

Предпринимательница всерьез намерена закрываться. Но как это сделать, учитывая, сколько денег вложено в товар, непонятно.

— Комиссионку буду искать или еще что, не знаю… Вот еще два месяца здесь побуду — и все, закрываюсь навсегда. И я не думаю, что у кого-то дела идут лучше. Моя подруга на Немиге в торговом центре торгует — и у нее то же самое. Она уже бросила шубы и стала мусор продавать… Все, уходите, — спроваживает нас хозяйка.

Идем в другой павильон, где продаются в основном дубленки. Может, они сейчас в моде? Все же это вещи более бюджетные — за $500—700 можно купить приличный вариант.

— Ой, никто ничего не берет, — честно признается продавец. — Вы же видите, выходной день, а людей нет!

«Вы на конференцию в чем пойдете? В пуховичке своем?!»

Целенаправленно ищем магазины, где покупатели все же есть. В одном из таких наблюдаем за удачным завершением сделки. Покупательница уходит с рынка в новой норковой шубе, но с журналистами общаться не хочет.

— Как идут продажи? — спрашиваем у хозяйки.

— Ой, никто ничего не покупает, идут и на скидках берут пуховик какой-нибудь по цене 150 рублей! А эта покупательница просто наш постоянный клиент. Работа была очень долгая с ней. Чтобы продать шубу, нужно отработать месяц-два. Несколько раз они с мужем к нам приходили, месяц готовились, изучали качество…

Интересуемся, не планирует ли хозяйка закрываться, раз в городе осталось так мало любителей шуб.

— Я живу сегодняшним днем. Если смогла сегодня заработать, то хорошо. Если нет, буду заниматься чем-нибудь другим. Но вообще шубы — это как чемодан без ручки. Прибыли нам уже большой не приносят, а выбросить не можем.

Пытаемся разобраться в причинах: почему так вышло? Возможно, есть смысл переехать в центр?

— Ой, да ничего не поменяется. Вот вы сколько зарабатываете? — задает нескромный вопрос хозяйка. — И как часто норковые шубы покупаете?

— Я не покупала ни разу, — честно отвечаю.

— Все, разговор закончен. Когда вы захотите и сможете покупать себе норковые шубы, у нас будет стоять вопрос, ехать нам в центр или нет. К нам раньше приезжали из Гродно, Витебска, даже из Польши и Прибалтики. А теперь все сдулось! Остались только самые сильные «акулы».

Пытаемся намекнуть на то, что дело может быть не только в деньгах, но и в моде. Продавец уверена, что такие статусные вещи будут актуальны всегда.

— Вы на банкет придете в пуховике, что ли? Вас просто не приглашали ни разу на сильный банкет… Не доросли! — не стесняется выражений женщина. — И это не должно быть обидно, это просто факт. Я считаю, что одну единицу меховую базовую женщине просто обязательно нужно иметь. Если вы руководящее должностное лицо и вас позвали на какую-нибудь конференцию, в чем вы пойдете? В пуховичке своем?! Да вам скажут: «Здравствуйте, я с тобой разговаривать не буду, потому что у тебя бизнес „не супер“!»

«Брендовые вещи надо продавать в центре, где люди с деньгами»

Осознав всю ущербность своего бытия, подходим к павильону, где продают самые дорогие шубы в «Мире мод». Товар сюда возят из Греции, средняя цена за меховое изделие — $2—3 тысячи. О продажах мы не услышали ничего нового: людей мало, бизнес в упадке.

— Мы уже собирались уходить в город, но там нас не устроило место. Хотя надо переезжать, — делится мыслями продавец. — В Ждановичи едут уже такие люди, которым надо подешевле. А брендовые вещи лучше продавать где-нибудь в центре, в «Замке», где ходят крепкие люди с деньгами и покупают то, что хотят.

Уточняем, почему шубы в этом магазине продаются дороже, чем в среднем по рынку в Ждановичах. Оказывается, мех здесь аукционный — качественная североамериканская норка.

— Такая норка выращивается в строго определенных условиях, и эти меха продаются только с аукциона, это мех премиум-качества. Вот, смотрите, это Blackglama —лучший сорт норки в мире. Как и везде, хорошее не может стоить дешево. Вот такого плана шубку продаем за $3500, или 10 500 белорусских рублей, — объясняет высокую стоимость продавец.

Дороже других стоят шубы из меха соболя — продаются за $4000. Также немаленькие деньги придется отдать за верхнюю одежду из рыси.

— Вот недавно мы продали куртку с капюшоном из рыси за $4200. Очень дорогая эта кошка — рысь. Но таких продаж у нас мало. Бывает такое, что делаем скидки, если размерный ряд выбивается. На ряд шуб мы цену снизили уже до $2800, а если будете покупать, отдадим за $2000. Да я уже некоторые и за $1500 готова отдать, ниже себестоимости, — удивляет нас скидками хозяйка магазина.

Торгует шубами Светлана Михайловна уже 26 лет. Говорит, раньше дела шли отлично — удалось всем детям купить квартиры. Но последние пять лет «работы нет».

— Раньше к нам девушки и по 18—20 лет приходили, покупали короткие шубки. А сейчас не стало таких девочек. В основном в возрасте женщины приходят. Но если кому-то нравится мех, могут каждый год по шубе покупать. У нас есть покупатели, у которых по 6—7 изделий есть. Но пандемия сейчас, некуда людям ходить и выгуливать эти шубы, нам так кажется.

По словам хозяйки, с каждой шубы она отдает порядка 36% за растаможку. Кроме того, нужно платить налог 5%, а если люди перечисляют деньги с карточки, то вычитать с каждой шубы можно 7%.

— Это немаленькие деньги — 250—300 долларов с шубы. А за растаможку вообще суммы огромные. Вот я недавно закупила шубы на $19 500 — и $8000 заплатила государству. А еще же аренду надо платить, — делится подсчетами хозяйка и предлагает примерить парочку шуб. А вдруг что-то понравится?

У покупателей свой психологический барьер — «до $1 тысячи»

Пока мы разговариваем, в павильон заходит потенциальная покупательница. Изначально приехала на рынок, чтобы присмотреть себе дубленку, но решила и на шубы взглянуть. Спрашиваем, сколько белоруска готова отдать за подходящий вариант.

— $1000, наверное. Точно не три-четыре. Хотя за тысячу там такая и шуба будет… Даже не знаю, — теряется белоруска.

Заходим в еще один магазин, где девушка придирчиво оценивает себя в норковой шубке.

— Если что-то ляжет на меня, то куплю. Целенаправленно ищу шубу, до $1000, наверное, — улыбается Татьяна. — На сырую погоду у меня есть пуховик, а хочется что-то поновее. У меня и шуба есть, коричневая, но хочу сейчас принципиально другой цвет.

— А в шубе удобнее, чем в пуховике? Теплее? — любопытствуем.

— Не сказала бы. Просто нравится, как выглядит. Куда носить буду? Куда угодно, но на работу чаще всего мы ходим, правильно?

Разговорились также с семейной парой, которая давно присматривала шубу и в очередной выходной планировала определиться с выбором окончательно. Бюджет тоже до $1000 — именно столько денег на покупку подарила свекровь.

— Хорошая у вас свекровь! Такие подарки дарит! — шутим мы.

— Есть возможность, вот и дарит. Вообще, я шубу не носила никогда, попробую. Даже не знаю, куда буду ходить в ней. В ресторан? Я не работаю, сижу в декрете, — сомневается Ирина.

— Так, может, на детскую площадку?

— Может, и на площадку, — смеется белоруска.

Пробуем отыскать шубы по той цене, которая кажется оптимальной покупательницам, — до $1000. Нашли неплохой выбор в павильонах с мехом из России. Но даже бюджетные варианты расходятся не очень.

— В выходной день еще есть народ, а в будни меньше, конечно, — говорит предпринимательница Людмила. — Пандемия, наверное, сыграла свою роль, люди боятся куда-то ходить, сидят дома.

У белоруски два высших образования, но всю сознательную жизнь она торгует мехом. Говорит, что успела заработать и на машину, и на квартиру.

— Но вы учитывайте, сколько мне лет… Я два года проработала учительницей начальных классов, а потом решила попробовать продавать шубы. И пошло. Сейчас выжидаю время, может, пройдет этот кризис, и все изменится.

А что в центре? Может, здесь шубы нарасхват?

Для объективности мы заглянули в парочку магазинов в центре. В ТЦ «Немига 3» павильончиков с мехом не так много, но сама обстановка, конечно, поживее. Правда, продажами предприниматели все равно похвастаться не могут.

— В этом месяце пока продали не так много — до 5 единиц, наверное. Но мы вот только открылись после перерыва, сложно что-то говорить. Раньше круглый год работали, потому что россияне приезжали, а сейчас сезон короче стал, — говорит Наталья.

Помимо норки в магазине большой выбор мутоновых шуб, которые считаются более бюджетным вариантом. За 1500 рублей вполне можно прикупить себе обновку.

— Приходят женщины разного возраста, нет такого, что только старшее поколение шубы покупает. Это достойная теплая одежда. Вот я лично ношу только все натуральное. Я лучше куплю жилетку меховую, в которой не потеешь, буду надевать на нее дождевик и прохожу так всю осень. И зимой шубу носить удобно, — убеждает нас продавец.

Заходим в еще один магазин на Немиге — салон «Королевство меха». Оказывается, здесь продают шубы белорусского производства от «Белкоопсоюза», бренд — GNL. Мы провели в салоне полчаса и кроме консультанта не встретили ни души.

— А не бывает такого, чтобы в магазине шуб стояла толпа людей. Пришли, посмотрели и пошли дальше — возможно, кто-то вернется, — объясняет продавец Наталья Бирюк. — В основном все продажи у нас в выходные. В будни можно вообще ничего не продать.

В ассортименте в основном изделия из норки, есть также несколько шуб из лисицы и песца. Животных выращивают в местных зверохозяйствах, есть собственный цех по производству меховых изделий.

Все товары прошлых сезонов в салоне сейчас отдают со скидкой 40%, и средняя цена получается 3 тысячи рублей. По словам продавца, в 2018 году похожие шубы продавались за 5—6 тысяч рублей и на них делали максимальную скидку 10—15%. То есть стоимость существенно снизилась, а продаж больше не стало.

Что произошло? У всех своя теория.

— Пару лет назад к нам ездили иностранцы из России, Казахстана, они покупали шубы даже летом! И очень хорошо шли продажи. Особенно любили иностранцы цветные дизайнерские изделия. Вон та красная шуба из норки на манекене, например, стоит 8,5 тысячи рублей. Это у нас самая дорогая вещь. А китайцы скупали целыми партиями шапки-ушанки из песца.

Пандемия полностью отсекла поток иностранцев. И в целом заметно, что снизилась покупательская способность, говорят в магазине.

— Те, кто приходит в салон, спрашивают в первую очередь про цены и скидки, то есть людей интересует стоимость. Сейчас больше расчет идет на постоянных клиентов. Чаще всего это женщины после 30, с мужем, детьми. Пожилые мужчины также очень любят меховые изделия. Те, кому нравится носить шубы, приходят к нам чуть не каждый год, покупают что-нибудь новенькое, — отмечает продавец.

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