Семь классических немецких рождественских традиций 6.12.2021, 14:22

Они сохранились до сих пор.

Даже в условиях ограничений дух Рождества в Германии жив и не угасает. Немецкие традиции соблюдают даже в пандемию. Intex-press.by опубликовал семь основных традиций, которые вы наверняка увидите или попробуете в Германии.

Рождество в Германии: немецкие традиции

Замечательный аспект жизни в Германии — это празднование Рождества. Несмотря на пандемические трудности, здесь по-прежнему существует огромное количество способов отпраздновать и проникнуться духом праздника. Хотя некоторые немецкие традиции встречаются и в других частях мира, другие уникальны для Германии.

Сладости и подарки в течение четырех недель

Зачем праздновать Рождество в один день, если можно отмечать его в течение четырех праздничных недель? В Германии люди часто почитают весь сезон адвента, который охватывает четыре недели перед Рождеством. В переводе с латинского «адвент» означает «пришествие» и для религиозных наблюдателей символизирует приход Иисуса в мир.

Немцы обычно отмечают этот месячный праздник календарями Адвента или «Adventskalender». Adventskalender представляют собой маленькие картонные коробки с шоколадом или сладостями. Их раскладывают по маленьким ячейкам с соответствующей датой, а затем едят каждый день до Рождества.

Венок Адвента

Адвентский венок или Adventskranz также знаменует собой рождественский месяц. Вместо того чтобы вешать венок на входную дверь, адвентские венки в Германии обычно ставят на общий стол и ставят четыре большие свечи, по одной на каждую неделю, предшествующую Рождеству.

Свечи зажигаются в каждое воскресенье Адвента. Церковные прихожане часто отмечают каждое воскресенье Адвента посещением церковной службы.

Рождественский штоллен и лебкухен

Рождество было бы неполным без сладостей. К счастью, у немцев есть несколько прекрасных вариантов. Weihnachtsstollen — это хлеб со специями, орехами, сухофруктами, посыпанный сахарной пудрой. Засахаренные апельсиновые и лимонные корки обычно являются основным ингредиентом, придающим этому хлебу, похожему на пирог, классическую пикантность.

Лебкухен, еще одно популярное декабрьское угощение, это что-то похожее на имбирный пряник. Обычно подслащенное медом, это плотное печенье часто приправляют гвоздикой, кардамоном, имбирем, пряностями и различными орехами.

Кусочки лебкухена часто лепят в форме сердца — «лебкухенхерзен», и украшают глазурью.

День Святого Николая

Если что и можно вынести из немецких рождественских праздников, так это то, что подарки дарят не в один день!

Накануне 6 декабря, известного как День святого Николая, дети выставляют обувь за дверь или вешают носки вдоль камина, когда ложатся спать.

Если они хорошо себя ведут, то утром, когда они проснутся, их наградят маленькими сладостями и подарками. Подарки по традиции «приносит» ночью Святой Николай.

Дети пишут Святому Николаю письма с благодарностью за его труды и часто тоже оставляют ему маленькие сладости.

Christkind приносит подарки

В южных районах Германии подарки малышам приносит не Санта-Клаус и не Святой Николай.

Скорее, подарки приносит Christkind, золотая ангельская фигура. Эта фигура, несмотря на сходство с золотоволосой дамой, также представляет младенца Иисуса. Подарки обычно открывают в канун Рождества, а 25‑е число оставляют для приготовления пищи и застолья.

Согрейтесь Glühwein

Немецкие традиции порадуют еще одной вкусностью. Настоящий немецкий Glühwein, что буквально переводится как «светящееся вино», — это вкусный напиток из красного вина, сахара и зимних специй (таких как корица, гвоздика, анис и апельсин).

Киоски с глинтвейном встречаются практически на каждом углу, а на немецких рождественских базарах они занимают видное место. В этот восхитительный глинтвейн можно добавить рюмку бренди или рома, чтобы согреться еще больше.

Рождественский пост

Согласно традиционной христианской вере, время между 11 ноября и 24 декабря должно быть проведено в посте и благочестивых размышлениях. Поскольку люди не склонны поститься так, как это было исторически, трапеза 24 декабря обычно довольно скромная и простая, чтобы напомнить людям об исторической практике поста. Обычно подается простое блюдо из сосисок и картофельного салата.

25 декабря начинается веселье! Изысканное рождественское блюдо зависит от региона и семейных традиций, но традиционно подается жареный гусь, картофельные клецки и красная капуста.

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