Во Франции открыли дом престарелых для слонов 6.12.2021, 16:06

На территории площадью 28 гектаров приют найдут слоны, которые раньше выступали в цирках.

Первый в Европе дом престарелых для слонов открылся во Франции. На территории площадью 28 гектаров приют найдут слоны, которые раньше выступали в цирках, пишет «Евро пульс».

Первым постояльцем дома стал 52-летний слон Ганди из цирка в Антверпене (Бельгия).

Дом для слонов открыли в Верхней Вьенне, районе в центральной части Франции. Климат в этом регионе идеален для слонов — не слишком жарко и не слишком холодно.

Дом престарелых будет открыт для небольших групп посетителей, например, школьных классов. Однако на животных можно будет смотреть только издалека, чтобы не нарушать их покой.

Цирки по всему миру отказываются от шоу с дикими животными. Во Франции будут запрещены выступления слонов в цирках с 2023 года. Поэтому таким животным потребуются новые дома уже в ближайшие годы. Слоновий дом престарелых сможет принять до 10 постояльцев.

Основатели дома — два бельгийских ветеринара София и Тони Гетгебер, бывшие хранители зоопарка Анверс в Бельгии. Проект финансировали за счет пожертвований.

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