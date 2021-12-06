Мигранты устроили акцию протеста в лагере в Беларуси

Мигранты устроили акцию протеста в лагере в Беларуси8
- 6.12.2021, 22:23
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Они заявляют, что не хотят возвращаться домой.
Спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын отметил, что мигранты устроили акцию протеста во временном приюте в Беларуси. Они заявляют, что не хотят возвращаться домой, а ждут возможности попасть на территорию стран ЕС.
"На складах, используемых белорусскими службами для приюта иностранцев, мигранты организовали акцию протеста. Они не хотят возвращаться в свои страны, а хотят дождаться возможности прорваться в ЕС", – подчеркнул Жарын.
Митингующие выкрикивали лозунги: "Мы не хотим ехать домой, мы хотим ехать в Европу".
Пограничная служба Польши заявила, что белорусские военные бросали в сторону польских пограничников на польско-белорусской границе шумовые петарды.
Ранее Минобороны Польши сообщало, что белорусские службы почти каждую ночь повреждают забор, чтобы мигранты могли нелегально пересечь польскую границу.
W magazynach, które służby białoruskie wykorzystują do grupowania cudzoziemców, migranci zorganizowali protest. Nie chcą wracać do swoich krajów, chcą czekać na możliwość przedarcia się do UE. 1/4 pic.twitter.com/Q4AQU4NrTu— Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 6, 2021