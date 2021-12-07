Парламентарии Литвы, Польши и Украины призвали к трибуналу над белорусским режимом 4 7.12.2021, 12:07

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И над диктатором лично.

Парламентарии Литвы, Польши и Украины в понедельник в Варшаве осудили агрессивные действия России против Украины, а также «постоянные нарушения властями Беларуси прав человека, а также организацию ими нелегальной миграции».

Об этом говорится в итоговом документе Парламентской ассамблеи (ПА) Сейма Литвы, Сейма Польши и Верховной Рады Украины, сообщает Delfi.

Указанный орган учрежден в 2008 году в Киеве. Является консультационной межпарламентской институцией, которая обсуждает соответствующие общим интересам вопросы и проекты.

Последняя сессия ПА Сейма Литвы, Сейма Польши и Верховной Рады Украины состоялась в понедельник 6 декабря в Варшаве

Прежде всего парламентарии этих трех государств признали Украину жертвой агрессии, которая «имеет право защищать свою территориальную целостность, национальную независимость и жизнь, здоровье, безопасность и собственность своих граждан всеми доступными средствами, включая военные.

Парламентарии Литвы, Польши и Украины обратились к Европейскому союзу (ЕС), НАТО и другим союзникам с тем, чтобы они приняли все возможные предварительные меры, направленные на предотвращение какой бы то ни было дальнейшей агрессии России против Украины.

Отдельным вопросам в итоговом документе отражена ситуация по Беларуси. ПА трех стран призывала власти Беларуси незамедлительно прекратить нагнетание ситуации на границе с Литвой, Польшей, Латвией, остановить потоки нелегальной миграции в соседние государства через ее территорию и принять гуманитарную помощь. Парламентарии также призвали «незамедлительно отпустить на свободу и реабилитировать всех незаконно арестованных или осужденных политзаключенных».

Обращаясь к международному сообществу ПА Сейма Литвы, Сейма Польши и Верховной Рады Украины призвала «наращивать усилия по действенной поддержке гражданского общества и демократических сил Беларуси, а также проводить единую и последовательную политику в отношении Беларуси».

В документе также в очередной раз предлагается инициировать международный судебный процесс, предусматривающий всеобщую юрисдикцию, которая позволяет осудить лично Александра Лукашенко и представителей его режима за масштабные преступления против белорусов.

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