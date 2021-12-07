«Говорили, что Литва и Латвия хотят нас поглотить»: чему «ябатьки» учат детей в школах 17 7.12.2021, 13:08

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иллюстрационное фото

Старшеклассники рассказали, как сейчас проходят уроки допризывной подготовки.

Многие еще помнят уроки «военки» в школе, сейчас их заменили курсом допризывной подготовки юношей и медицинской подготовки девушек. «Обертка» другая, а содержание, судя по всему, то же: старшеклассникам мальчикам дают азы военного дела, девочек учат медицине.

Сайт zerkalo.io узнал у читателей, как сейчас проходят уроки ДПЮ.

«Это халява, которую приходится отрабатывать»

В Московском районе Минска допризывную подготовку учащиеся проходят на базе школы № 170. Одновременно туда ходят старшеклассники из нескольких школ.

— Мы и в прошлом году туда ходили, и в этом прошли ее недели три назад, — рассказал 11-классник Игорь (имя изменено. — Прим. Zerkalo.io). — Нет особых отличий в преподавании тогда и сейчас. Заметили, что преподавателей у нас стало меньше, а потому разделили нас не на три группы, а только на две.

Парень говорит, что в прошлом году помимо недельной теоретической подготовки им надо было ездить в Уручье «к военным». Там ребятам показывали, в каких условиях живут солдаты, какая есть техника.

— Никакого давления на курсах на нас не оказывали. Единственное, препод как-то сказал, что куда бы мы ни поехали, в Польшу или дальше, в Европу, все равно вернемся домой и служить в армии нам придется, ну или сесть в тюрьму.

В этом году подростки учили воинский устав, разбирали и собирали АК-47, один раз у них была экскурсия в музей ВОВ. Как-то преподаватель включал юношам видеозапись военного парада в России.

— В конце недели сдавали зачет по уставу. Оценки уже выставили и можно про ДПЮ забыть. Единственное, что было из хорошего, — кормили в столовой вкусно, как-то по-домашнему. Но были и те, кому еда не нравилась, но отказаться от нее было нельзя, все равно заставляли платить.

Игорь и одноклассники, с которыми он общается, считают, что курс ДПЮ им не нужен, к нему относятся «как к халяве и возможности отвлечься от основной учебы».

В эту же школу на курс ДПЮ сейчас ходят Дарья и Стас (имена изменены. — Прим. Zerkalo.io).

— В первый день нас выстроили в шеренгу и объяснили, как мы будем учиться. Пригрозили, что пропускать занятия нельзя, иначе родители будут возмещать стоимость занятий, — рассказала девушка. — Мы изучаем медицину. Все подается корректно, строго по учебнику. Помимо учебы планируется поход в какой-то медицинский музей возле станции метро «Институт культуры».

— Наш военрук на одном из занятий включил нам интервью Путина. Он считает, что это настоящий президент и хороший мужик. Про ситуацию в нашей стране ничего не говорил, — добавил Стас.

Но больше всего подросткам не нравится, что из-за ДПЮ им приходится «отрабатывать» общеобразовательные предметы, которые они пропустили изучая медицинское и военное дело.

— Например, в расписании стоит семь уроков, мы остаемся на восьмой, дополнительный. И никого не интересует, что ты, может, устал и хочешь есть, а может, у тебя репетитор, курсы или тренировка. Так было и в прошлом году.

«Зачем мне надо знать про фронт строя, звания, погоны?»

Денис (имя изменено. — Прим. Zerkalo.io) учится в 11 классе одной из школ Светлогорска Гомельской области. Его и одноклассников обучает военрук — майор милиции на пенсии.

— Хорошо помню, как в прошлом году надо было учить текст «Я, гражданин Республики Беларусь, обязуюсь…» и сдавать его преподу, а еще противогазы надевали. В 10-м классе возле школы маршировали под «Катюшу», в этом году — в коридоре. В 2021-м у нас теория и практика вместе, каждый день разные темы. Пишем рефераты, разбираем и собираем автомат.

По плану юноши должны были еще в прошлом году посещать военкомат и пожарную часть, девочки — больницу. Но из-за пандемии коронавируса эти посещения отменили.

Парень говорит, что у них на занятиях «идеологической нагрузки не было», разве что преподаватель иногда делал акцент на том, что «Россия и Беларусь — это одно целое».

— Иногда восхвалял Рыгорыча, военную технику, армию. А Беларусь — это идеальная страна без войн, которая со всеми дружит и общается. А про Польшу, Литву, Латвию и США говорил, что они хотят нас поглотить. Но чуть что — Россия нам поможет и мы возьмем их за шею. Да и вообще, майор очень не толерантен к инакомыслящим.

Денис говорит, что многие из подростков могли бы поспорить с учителем, но не хотели из-за того, что это опасно, «ведь нужен хороший аттестат для поступления, а в случае чего могут быть проблемы, визги и вопли».

Во время учебы ребята смотрели видео в YouTube учений «Кавказ 2020» и «Запад 2021», а также разные военные фильмы, но «ничего жесткого там не было, чем-то схоже с милицейскими сериалами на НТВ».

— ДПЮ — это бред. Ну зачем мне надо знать про фронт строя, звания, погоны? Конечно, уметь пользоваться противогазом надо — в случае чего пригодится. Но случись что во время занятий в школе, так у нас же тех противогазов на вахте два или три всего, всем не хватит. Так зачем тогда эти знания?

Так же, как и в Минске, светлогорские школьники отрабатывают общеобразовательные предметы сверхурочно. Не рады этому не только старшеклассники, но и учителя, некоторые из них открыто говорят детям: «Не хотите — не приходите на отработку». Но дети, особенно те, которые учатся в профильных классах, понимают, что для них будет лучше присутствовать на дополнительном задании — ведь потом это отразится на результате контрольной работы или зачета.

Мама одиннадцатиклассника, который учится в школе в Партизанском районе Минска и ходит в центр ДПЮ в СШ № 133, сообщила, что уроки курса для детей — это «тупая зубрежка».

— Наш центр ДПЮ характеризуется очень жестким оцениванием. Оценка по курсу идет в аттестат, поэтому хочешь-не хочешь, а стараться заработать ее повыше приходится. В основном дети должны наизусть учить теорию — характеристику оружия и прочее. А в этом году поперла идеология. Вкратце: кругом враги, Россия — надежный союзник. Дети, конечно, слушают и молчат, но все знают правду.

Еще один учащийся 11 класса сообщил, что подача информации на курсах ДПЮ разная и зависит от конкретного учителя.

— Например, в нашей школе мы учились разбирать и собирать автомат, изучали его устройство и работу. Иногда затрагивали историю вооруженных сил Беларуси. Поднимали тему гибридной войны, причем преподаватель старался не навязывать нам свои представления. Еще обсуждали что такое, честь, мужество, патриотизм, подвиг. В целом уроки не были наполнены чем-то лишним.

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