«Мигранты вскрывают дачные домики, угощаются всем, что находят» 4 7.12.2021, 15:38

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Белорусы рассказали, чем промышляют нелегалы в приграничной полосе под Гродно.

Подписчики телеграм-канала «Баста!» рассказали подробности о мигрантах в ИВС Гродно:

«В последнее время они стали промышлять не только воровством по дачным участкам в близлежащих от границы районах, но и занимать постройки, которые можно отапливать.Вскрывают домики, угощаются всем, что находят, если есть на участках дрова, то протапливают дачи.

Собственно говоря, в ИВС на Гая они и попадают, когда владельцы или соседи этих дачных участков обнаруживают незваных гостей», — сообщает подписчик канала.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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