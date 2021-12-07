«В Беларуси били нас» 4 7.12.2021, 21:53

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Свидетельства мигрантов, вернувшихся в Ирак из Беларуси.

Свидетельства мигрантов, вернувшихся в Ирак из Беларуси.

Журналист «Белсата», находящийся в столице Иракского Курдистана Эрбиле, встречает в аэропорту эвакуационный рейс из Минска. В Ирак из Минска прилетели 417 пассажиров. Журналист поговорил с первыми пассажирами и родственниками тех, кто вернулся этим рейсом на родину.

«Когда мы приехали в Беларусь, переправщик-контрабандист говорил нам вещи далекие от правды. Нам сказали, что это только пять минут пешком, но это неправда. Иногда, то, что, как они говорили, займет час, длилось три дня – без воды и еды.

Также белорусы били нас. Не хочу об этом вспоминать. Переправщик от нас отмахнулся, а они схватили нас, держали нас, били. Травили на нас собак. Переправщик обманул, обманщик, не сказал правды нам, он не человек. Он говорил, что будет пять минут дороги, но был час, потом день хождения без всякой надежды по лесу.

Также мы заблудились в лесу без еды, мы не знали, что делать», – говорит юноша.

«С моим сыном обходились ужасно. Они говорили сидеть в отеле 7 ночей. Они выбросили его из гостиницы через 7 дней, так как у него нет визы. Они следили за ним, чтобы ограбить. Это ужасно, поверьте. Это все не могу описать словами», – говорит отец в ожидании сына в аэропорту Эрбиль.

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