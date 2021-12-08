Археологи приблизились к разгадке главной тайны Клеопатры 2 8.12.2021, 9:13

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Ученые искали это место 15 лет.

Долгое время археологи пытались отыскать гробницу самой популярной во всем мире египетской правительницы Клеопатры и в скором времени поиски могут быть завершены.

Кэтлин Мартинес рассказала о том, что они приблизились к разгадке великой тайны. Стоит отметить, что она занималась исследованием возможных мест захоронения Клеопатры на протяжении 15 лет.

Об этом сообщает Express.

Ранее Мартинес работала адвокатом по уголовным делам на территории Доминиканской Республики. 20 лет назад она переехала в Египет, чтобы принять участие в археологических работах. На протяжении всего этого времени она делала все возможное, чтобы найти утерянную когда-то гробницу. Она также возглавляла египетско-доминиканскую миссию, которая проводилась в Александрии.

На сегодняшний день она заявляет, что поиски наконец-то подходят к своему логическому завершению. Она уверена в том, что ее работа весьма успешна, хотя перед этим неоднократно эксперт сталкивалась со скептическим отношением других специалистов с разных стран мира. Мартинес отмечает, что скорее всего, последнее пристанище царицы было организовано в Тапосирис Магна. Это древний храм, который расположен в непосредственной близости от Александрии.

Ученые за все время раскопок в этом храме нашли огромное количество разнообразных артефактов, которые имеют прямое отношение к эпохе правления Клеопатры. Данное святилище также упоминается Плутархом в его работах.

Клеопатра – это последняя царица эллинистического Египта, которая была представительницей македонской династии Птоломеев. Она прославилась своей историей любви к Марку Антонию, который погиб после захвата Египта Римом. Вскоре Клеопатра покончила с жизнью, ведь она так и не смогла пережить смерть возлюбленного.

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