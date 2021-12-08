Не стоит расслабляться2
- Владимир Фесенко
- 8.12.2021, 10:43
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Что показали переговоры между Байденом и Путиным.
Как и ожидалось (в том числе и автором этих строк) ничего сенсационного для Украины не произошло.
Во всяком случае пока, и судя по первым официальным сообщениям.
Как и в июне важен сам факт переговоров. Это означает, что обе стороны все-таки хотят договариваться. Хотя договориться США и России о чем-то конкретном по Украине именно сейчас крайне сложно, если вообще возможно.
Весьма вероятно, что, как и в Женеве, речь идет о сохранении нынешнего положения дел вокруг Украины, хрупкого равновесия, когда обе стороны не предпринимают каких-то действий, способных нарушить это равновесие.
Если это приведет хотя бы к частичному снижению напряженности на украино-российской границе, то можно будет говорить даже о положительных последствиях онлайн-переговоров президентов США и России.
Но есть у меня ощущение, что Россия будет сохранять значительный контингент своих войск возле нашей границы и в ближайшие месяцы. На всякий случай. А вдруг у нас возникнет энергетический кризис, или станет очень неспокойно в политическом плане, и тогда будет повод и возможность для локальных военных операций «для защиты русскоязычного населения».
Поэтому не стоит расслабляться ни нам, ни нашим западным партнерам.
Владимир Фесенко, «Фейсбук»